Empresarios ante la tormenta perfecta: "Jamás vivimos una subida de costes como esta"

El hastío aflora. No sale de una y entra en otra. Cuando el tejido productivo comenzaba a asomar el cuello tras la crisis socioeconómica de la pandemia, surgieron las dificultades en el suministro de materiales. Después se desató la irrefrenable escalada de los precios de la electricidad, el gas y los combustibles. Entonces estalló la guerra en Ucrania y ahora paga las consecuencias del paro del transporte. Esta tormenta perfecta ha provocado que haya empresas que han visto en algunos casos como sus gastos de luz y gas se han cuadruplicado o materiales, como por ejemplo el aluminio, que suben de una semana para otra.

Eduardo Vázquez Río | Vrio Pack y VP Mascarillas

"Desde octubre el precio del papel subió de 1.000 a 1.600 euros la tonelada"

Eduardo Vázquez Río

Este empresario lucense, que cuenta con unos 150 trabajadores entre sus dos firmas, Vrio Pack y VP Mascarillas, advierte del momento "muy delicado" por el que atraviesan los sectores productivos. Pone dos ejemplos, entre otros, del sobrecoste que está sufriendo. Desde octubre el precio del papel —se dedica a fabricar bolsas de este material, sobre todo, para alimentación— se ha incrementado de 1.000 euros la tonelada a 1.600 y el recibo de la luz, de 17.000 euros mensuales a 30.000.

El paro del transporte complica aún más la situación. Eduardo Vázquez Río asegura que, si se prolonga, se verá obligado a parar la producción a mediados de la próxima semana porque ya tiene escasez de materiales para envasar y fabricar y falta de espacio para almacenar. Esto, dice, que "perjudica gravemente" a sus exportaciones.

Mario Carballo | Maderas Besteiro

"Los países escandinavos no logran cubrir la madera que enviaba Rusia"

Mario Carballo

Antes de que estallase la guerra de Ucrania, el precio de la madera ya había subido este año un 15%, señala el Ceo de Maderas Besteiro —firma con más de 90 trabajadores—, que no se atreve a calcular cuánto se puede incrementar aún más a raíz del conflicto bélico porque, según explica, Rusia abastecía a Europa con seis millones de metros cúbicos que los países escandinavos, Austria y Alemania no son capaces de cubrir.

Atribuye el aumento a la elevada demanda y a los precios "desorbitados" del transporte. Dice que el paro convocado "complica aún más la situación" porque esta es una empresa que tiene "dependencia del transporte de mercancía que viene de Centroeuropa y del reparto de nuestros productos por Galicia".

Carballo también recuerda que el recibo de la luz se triplicó, de 9.000 a 27.000 euros.

Ricardo Dorado | César Dorado Promoción

"Desde que se fundó la empresa en 1982 nunca vivimos esta incertidumbre"

Ricardo Dorado

El gerente de la constructora César Dorado, fundada hace 40 años, explica que la "incertidumbre" es tal por la subida de los costes de los materiales y por su escasez que resulta muy difícil fijar un precio para la venta de vivienda nueva. Estima que entre finales de 2020 y principios de este año ha subido "más del 10%". Así, un piso que costaba 200.000 euros ahora alcanza los 220.000.

"Estamos pendientes de una licencia municipal para estimar los costes para recalcular los precios de venta de las viviendas", explica Ricardo Dorado, que dice que "el precio del hierro se ha duplicado, el hormigón también ha subido, el ladrillo escasea porque hay fábricas cerradas...".

"Es un riesgo para el promotor porque empezamos con unos precios y la obra puede durar 18 o 24 meses", precisa este empresario, que "no ve una solución".

Pilar García | Panadería Pallares

"Non recordo outra época na que subira todo o que usamos a un tempo e tanto"

Pilar García

Pilar García propietaria de la Panadería Pallares de Sarria, fundada en 1876 y con una decena de trabajadores, no recuerda otra época en la cual "subira ao mesmo tempo todo o que utilizamos, e tanto". Según explica, la escalada de precios afecta a todo el proceso de producción de una panadería, desde la materia prima a los combustibles para cocer el pan o el cartonaje y las bolsas de papel, donde el incremento se notó "unha barbaridade". Solo en harina, ejemplifica, la subida fue del 30% en un año.

García señala que a los panaderos les preocupa en general la escasez de materias. En su caso, procuraron hacer acopio al declararse la guerra en Ucrania. "Ao prezo témoslle moito respecto, pero temos medo ao desabastecemento", dicen en Pallares, donde intentan "que non cunda o pánico e tratar de saír desta situación que esperamos que sexa temporal".

Jacobo Rodríguez | Librería Agrasar

"Tuve que ir a Santiago o Ponte Caldelas en persona para tener libros"

Jacobo Rodríguez

El pasado viernes, la librería monfortina Agrasar celebró una firma de obras de Ledicia Costas, pero por la mañana se encontró con un problema: no quedaban libros de esta escritora en el establecimiento. "Tuve que ir personalmente a Santiago y después a Ponte Caldelas a los distribuidores y después volver a Monforte", señaló el propietario del negocio, Jacobo Rodríguez.

No fue la única dificultad. En Agrasar, el servicio habitual a los clientes se ha visto muy mermado esta semana a causa de la huelga de transportistas. "Solemos recibir cajas con libros todos los días, pero esta semana no nos ha llegado nada", relata el librero. La situación fue especialmente problemática al haber una jornada marcada, el Día del Padre. "Teníamos muchos encargos, también por cumpleaños, y no hemos podido cumplirlos", concluyó.

Rubén Blanco | Pescados Rubén

"Os costes están disparadísimos e só esta semana xa perdemos 100.000 euros"

Rubén Blanco

Pescados Rubén S.L. es una de las principales empresas de A Mariña vinculada al sector del mar. Su actividad principal consiste en suministrar a los mercados pescado y marisco en fresco, congelado y en conserva. Rubén Blanco reconoce que los costes de la empresa se triplicaron, sobre todo en la línea de congelado que es la que necesita un mayor consumo de energía. "Os costes están disparadísimos e a única solución é trasladalos ao consumidor", asegura, y pone cifras al coste de la energía: pasó de pagar 50.000 euros al mes a 150.000.

También suben todos los productos derivados del petróleo, como el corcho, el polispán o el polistireno, que utilizan para enviar el pescado fresco, entre un 20 y un 30%.

Y a esto hay que sumar la huelga de transporte de esta semana, que ya les costó "100.000 euros en pérdidas".

Jesús García | Lácteos Lence

"En junio pasado pagamos 250.000 euros de luz y gas y en febrero, más de un millón"

Jesús García

El verano pasado el Grupo Lence pagaba mensualmente unos 250.000 euros de luz y gas entre sus tres plantas —las dos de Leche Río en O Ceao (Lugo) y la de Leyma en Arteixo (A Coruña)—. Ocho meses después ese coste se ha cuadruplicado. En febrero superó el millón.

Pero su cuenta de resultados no se ve solo afectada por el coste de la energía. El precio de las botellas PET aumentó el 80%, el de briks y tapones más del 15%, el del cartón para embalar 25%, los productos de limpieza el doble y, según asegura el director de operaciones del grupo, Jesús García, entre septiembre y abril próximo le habrá pagado 7 céntimos más a los productores por la leche. Explica que ese incremento es para que puedan soportar la subida de la alimentación y el combustible, porque las 435 explotaciones gallegas que le abastecen 2son la base de nuestra empresa".

Abel Carballo | Ganadería A Lagoa

"O prezo do fertilizante é case o triple, subiu de 280 a 650 euros por tonelada»"

Abel Carballo

Abel Carballo tiene 20 años y siempre quiso ser ganadero. Es socio, junto a su hermano Sergio y su madre, Rocío Pena, de la ganadería A Lagoa Serabel SC de Miraz (Xermade), que tiene 156 vacas. Y tiene claro que la situación, si sigue así, es insostenible. Aunque la industria les abona "uns céntimos" más, resulta insuficiente ante la subida de los gastos de producción "que se nota moitísimo a final de mes".

"As materias primas subiron entre 60 e 70 euros por tonelada dende hai seis meses e o gasóleo ou a luz supoñen tamén o dobre", dice. Y añade que ahora empieza la campaña para recoger hierba "e o prezo do fertilizante é case o triple, o ‘nitramón’ que pagamos a 280 euros por tonelada o ano pasado agora está a 650". Y aún así, han tenido que comprar "tamén para o millo, polo medo a que suba ou a quedar sen el, porque escasea".

Javier Porral | Aluminios Alupo

"Algunos proveedores nos renuevan los precios cada siete días"

Javier Porral

Javier Porral, que está al frente de una carpintería de aluminio y PVC, asegura que están "desbordados de trabajo" pese a la incertidumbre que genera la constante subida de los precios de los materiales. Dice que algunos de sus proveedores se los renuevan "cada siete días", lo que les supone una traba para ofrecer un presupuesto a sus clientes.

"Todos los años los materiales subían un 3 o 4%, pero ahora ya llevamos un 40%. Las subidas son de un día para otro. Como son fabricantes que cotizan en bolsa, están muy expuestos a los costes de energía y transporte", afirma este empresario.

El gerente de Alupo ejemplifica ese incremento constante con el caso del aluminio. Explica que el 1 de enero subió 23 céntimos el kilo; el 1 de febrero, 33; el 1 de marzo, 23, y tan solo una semana después otros 80 céntimos.

Eloi García | Cristo Galicia

"La hostelería no puede repercutir en el consumidor las subidas en los precios"

Eloi García

Los distribuidores estaban este año empezando a salir a flote tras dos ejercicios en los que encadenaron una caída de las ventas por las restricciones a su principal cliente, la hostelería, debido a la pandemia, que este empresario cifra en un 50% en 2020 y un 30% en 2021. Pero este mes su actividad se ha visto frenada en seco por el paro del transporte y la guerra en Ucrania.

Ese freno de la actividad va aparejado de un incremento de los gastos que, según asegura Eloi García, que preside la asociación de distribuidores Adislugo, "no podemos repercutir en los precios".

Sobre los problemas de abastecimiento surgidos en las últimas semanas, este empresario explica que, además del aceite de girasol y del de semillas, tienen dificultades para recibir marcas prémium de champán francés y whisky escocés de malta, entre otras.