Despedido uno de los falsos rusos del vídeo con graves amenazas a un lucense

La empresa Gestión Reina Galicia, vinculada a la cadena El Buda del Moroso y con sede en Santiago, despidió a uno de los empleados que envió el vídeo en el que dos personas se hacen pasar por falsos rusos para amenzar a un lucense. "Este trabajador reconoció que había enviado el vídeo, pero cuando nos entregó el teléfono estaba reseteado", explicaron desde la firma en declaraciones a la TVG.

El conflicto entre la empresa y el cliente lucense que la contrató para el cobro de una deuda se encamina hacia la vía judicial ante las hondas diferencias entre las partes, envueltas en denuncias por amenazas. El abogado del afectado asegura que la "agresividad" de los cobradores va en aumento. "De noche -en la madrugada del martes al miércoles-, le causaron daños en la puerta de un despacho que tiene en A Coruña, le arrancaron la placa y dejaron una tarjeta de visita a nombre del Buda del Moroso. La Funeraria del Cobro".

Esta actuación dio lugar a una cuarta denuncia presentada en la comisaría de la zona sur de A Coruña, que se suma a las tres interpuestas ante la Guardia Civil en menos de una semana por este caso. El denunciante explicó que le hicieron unos rayazos con un objeto punzante para "dibujar una diana de unos treinta centímetros". Los daños ocasionados están valorados en 450 euros.

El gerente de Gestión Reina Galicia, vinculada a El Buda del Moroso, considera que este proceso se debe a "una trampa urdida por un cliente para no pagar sus honorarios. Son denuncias falsas y nuestro gabinete jurídico tomará medidas".

Este argumento no es aceptado por el abogado del amenazado, quien considera que "los insultos y las actitudes violentas se suceden y no se trata de un empleado que actúa de forma irregular, que ya tendría que estar sancionado, sino de una forma de actuar. No solo llevaron a una situación límite con el cliente, que precisó atención psicológica y teletrabaja sin poder ir a su propio despacho. Su madre tuvo que ser hospitalizada a raíz de las amenazas y también mantuvieron una actitud insultante e intimidatoria con abogadas y personal de mi despacho y con familiares míos".

TELÉFONOS ENCRIPTADOS. Según este letrado, el personal de El Buda del Moroso llama en ocasiones con teléfonos encriptados "para que no podamos grabarles, como hicieron para decirle cosas gravísimas a una mujer del bufete, de la que sabían incluso la dirección de su domicilio", afirman desde el despacho legal que asesora al denunciante.

Una de las cuestiones que llama la atención es la base de datos que manejaría El Buda del Moroso para acceder a teléfonos y direcciones del bufete que asesora al denunciante y de otras personas que se vieron implicadas en el conflicto.

Las diferencias entre El Buda del Moroso y el cliente se iniciaron cuando este decidió rescindir el contrato "por el que nos ordenaba cobrarle 8.500 euros", reconocen desde Gestión Reina Galicia. El contrato estipulaba que la gestora del cobro se llevaría un 37% de la cuantía y 400 euros de honorarios en el momento del acuerdo, "que son las cuantías que pretendemos recuperar", agregan. Su gerente recalca que el contrato está firmado el 17 de enero de 2021, "por error, pero se rubricó en 2022, como se demuestra en el WhatsApp en el que el cliente nos envía sus datos".

Cuando los comerciales de Gestión Reina Galicia visitan al moroso, que también les denunció por su actitud violenta ante la Guardia Civil, este les dijo que quería hablar con el acreedor "y entre ellos llegaron a un acuerdo, pero nosotros queremos cobrar nuestros honorarios". También señalan que cuenta con vídeos y grabaciones de sus intervenciones.

Aunque hubo un contacto inicial en el que se le ofreció 500 euros a El Buda del Moroso para zanjar el problema, "sus representantes respondieron con insultos y les enviamos un burofax para anular el contrato", indica el abogado del cliente, quien afirma que este caso adquiere una dimensión preocupante "y las autoridades deben tomar medidas para frenar esta espiral".