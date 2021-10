Elena Candia presenta a su nuevo equipo

La presidenta del PP provincial de Lugo, Elena Candia, ha presentado a su nuevo equipo, en el que cuenta con el vicepresidente segundo de la Xunta de Galicia, Francisco Conde, y el jefe territorial de Política Social, Javier Vázquez Nodal, que ocupará el cargo de secretario general del partido en Lugo.

También contará con el edil en el Concello de Lugo Javier Vázquez Pardo, que ha designado nuevo secretario de organización.

Además, Candia ha constituido 11 vicesecretarías y a sus respectivos responsables. Entre lo cuales figuran Cristina Abades Martínez, al cargo de Acción Social; Cristina Sanz Arias, de Acción Económica; Susana López Abella, de Igualdade; Eva López Moreira, de comunicación; Juan Manuel Blanco Vila, de Nuevas Tecnologías; Patricia Teijeiro Álvarez, de Juventud; José Manuel López Rodríguez, de Fomento, Afiliación y Programas; Alfonso Villares Bermúdez, de Coordinación de Instituciones; Margarita López Blanco, de Acción Medioambiental; y Enrique Rozas López, de Política Municipal.

La presidenta del PP provincial también ha designado seis coordinadores territoriales: José Ulla, de Vilalba, Demetrio Salgueiro, de Mondoñedo - A Mariña; Eloy Pérez Sindín, de Chantada; Jasús Núñez, de A Fonsagrada - A Montaña; Héctor Manuel Corujo, de Lugo; José Manuel Arias, de Monforte.

Entre el resto de cargos del programa también se reparten coordinadores sectoriales, bajo la administración de Olga Iglesias Fontal, Encarna Amogo se ocupará de Sanidade, Begoña Gaute, de Rural, Carlos Vázquez, de Asociaciones, José Manuel Rozas, de Deportes, María José Gómez, de Cultura; Sagrario Sánchez, de Educación; y Beatriz Vázquez se encargará de la rama de Universidades.

Elena Candia presentó el comité ejecutivo del partido, que pretende plasmar el "concepto de equipo, un grupo unido" y que definió como "comprometido, humilde e cercano a os problemas da sociedade lucense". El comité contará con once vicesecretarías, siete coordinadoras sectoriales y 22 vocalías. Candia hizo mucho hincapié en que su intención es "abrir o partido aos militantes e a sociedade lucense".

Explicó que "o noso único compromiso é traballar por e para a provincia, tratar de chegar aos gobernos das institucións onde non exercemos responsabilidades de goberno na actualidade, co obxectivo de xestionar esas institucións para mellorar a calidade de vida dos veciños e veciñas da nosa provincia". A este respecto, la popular se refirió al PSOE "que deixe de utilizar as institucións como instrumento onde intenta arranxar as desavenencias internas". La Presidenta recalcó que "este equipo o cal se unirán mais persoas, temos un proxecto para a provincia, somos xestores, sabemos das necesidades, pero a diferencia do PSOE e do BNG, sabemos cómo cubrilas".