"Elegimos Trobo porque el doctor le recomendó a mi hija vivir en el campo"

La búsqueda de la naturaleza, no tanto por gusto sino por prescripción médica, fue lo que movió a la familia Carracedo Vizcaíno a dejar su anterior hogar en Outeiro de Rei e instalarse el pasado mes de agosto en el lugar de As Travesas, en la parroquia begontesa de Trobo. "Nos quedamos aquí porque esta casa está en medio del campo y fue lo que el doctor le recomendó a mi hija y a mi madre, que está enferma", explica Alicia Vizcaíno, madre de cuatro niños —Yanira, de 13 años; Brais, de once; Eric, de nueve, y Yoana, de cinco meses y medio—, que junto a su marido, Antonio Carracedo, y a su madre, pasaron a formar parte del censo de Begonte.

La familia destaca como lo más positivo de su cambio estar rodeados de vecinos con los que "nos llevamos muy bien", además de la proximidad del municipio con Lugo, donde trabaja Antonio, y otros concellos como Rábade, donde está empleada Alicia. Pero, pese a todo, reconocen que la vida en el rural también tiene inconvenientes y hablan de que el principal problema lo encuentran en la recogida del transporte escolar.

"Dos de mis hijos, Brais y Eric, van al colegio de Begonte, pero su parada estuvo durante tres meses al lado de la carretera que va a Vilalba y ahora se la cambiaron, pero sigue estando a diez minutos andando desde la casa y los dos tienen que ir solos, incluso si llueve, porque mi marido y yo trabajamos y no los podemos llevar", lamenta Alicia mientras explica que es "el principal motivo por el que los niños a veces no quieren ir al cole".

Así mismo, la mujer reclama "alguna ayuda" para encontrar nueva vivienda, un proceso que para ellos fue "bastante sencillo" porque ya conocían con anterioridad al propietario del inmueble, "que ya estaba listo para entrar a vivir, solo hubo que pintar algo", recuerda esta madre de familia numerosa que, como muchos otros que hicieron crecer la población del concello a lo largo de este año, llegó a Begonte en busca de aire puro.