Elecciones municipales 2023: las doce batallas de Lugo

Los partidos ya perfilan estrategias a un año vista de los comicios locales. Los populares aspiran a recuperar la capital y alguno de los otros ocho concellos más poblados, de los que solo gobiernan en Chantada. El PSOE tratará de mantener su poder en villas cabecera y de seguir en la Diputación, para la que serán decisivos los votos de Lugo capital y Sarria, en el antiguo partido judicial de Lugo, por delante incluso del único diputado de A Fonsagrada. El BNG intentará amarrar sus cuatro alcaldías y jugará a ser llave en otros ayuntamientos. En un contexto de crisis económica, las municipales pueden convertirse en un plebiscito previo a las generales, como sucedió en 2011 antes de la victoria de Rajoy.

1. Lugo ▶ La reválida de Lara Méndez

PP 10 PSOE 8 BNG 5 Cs 2

Lara Méndez, alcaldesa socialista de Lugo, se presenta a la reválida ante un PP que en 2015 consiguió el 31% de los votos, el mejor resultado porcentual de las capitales gallegas, aunque está a tres concejales de la mayoría absoluta.

En clara competencia con sus emergentes aliados del BNG, Méndez reforzó su autoridad con el ‘sanfroilanazo’, cuando impulsó la instalación de las casetas del ferial de las patronales del año pasado ante la reticencia de sus socios de gobierno por la pandemia. La regidora maneja ahora con ventaja la estrategia de las obras, con proyectos como la peatonalización del centro con fondos Next Generation, el Muramiñae o la playa fluvial. Ejecutó, eso sí, actuaciones que suman más críticas que aplausos, como el carril bici. Otra baza de Méndez es su entendimiento con colectivos vecinales, algunos de cuyos dirigentes son tan fieles al PSOE en las locales como al PP en las autonómicas.

El portavoz popular, Ramón Carballo, es el mejor colocado para repetir como alcaldable, salvo que aparezca otro candidato con más pedigrí. Pese a su presencia mediática, no parece que sea hora del salto a la política local de Javier Arias, delegado territorial de la Xunta. Los populares echarán de menos al fallecido Manuel López, encargado del área rural, cuya labor se reparten otros compañeros. La incorporación de los independientes del FLI, cuyos votos residuales le quitaron la alcaldía a Castiñeira en 2011, no tendrá trascendencia.

La fortaleza nacionalista está en la cercana imagen de Rubén Arroxo y en proyectos como la peatonalización de A Mosqueira y obras en los barrios. La desaparición de Lugonovo y las horas bajas de Ace son circunstancias que favorecen al BNG.

Cs está a la baja, tras la debacle vivida en el Estado. El hecho de lidiar con un bloque de gobierno más fuerte que el del anterior mandato les dificulta la labor de oposición. La presencia de Vox les perjudicará, al igual que al PP.

2. Sarria ▶ Garrido, en el ojo del huracán

Camiña 6 PP 6 PSOE 2 BNG 2 GS 1

El futuro se presenta abierto en Sarria, que se caracterizó en los últimos mandatos por la alternancia en la alcaldía entre populares y socialistas. Claudio Garrido dejó el PSOE para hacerse con el bastón de mando con Camiña Sarria en 2019. En principio, esta agrupación repetirá, tal como acordó en una cena celebrada en diciembre. El presupuesto que propondrá Garrido al pleno de mañana, con una operación de crédito de un millón de euros para inversiones, va en esa dirección, pero le puede abocar a una moción de confianza si es rechazado. Pese a los indicios de que Camiña Sarria perderá fuerza, aún así podría liderar o tener peso en un futuro gobierno.

Aunque se especuló con la vuelta de Claudio Garrido al PSOE por su cercanía con José Antonio Quiroga, que era secretario de organización con Gonzalo Caballero, su relación con José Tomé es más distante, pero no hay que descartar un acercamiento.

El PP, con seis ediles, cosechó sus peores resultados en 2019. Le afectó la proliferación de listas, un total de diez, y la división del voto en la derecha, con la presencia de los expopulares Manuel Sangil y Luis Álvarez Rey al frente de Coalición Galega y Cs. El presidente de la gestora, Luis Pardo, elegido para renovar la formación, aún no ha decidido si será el alcaldable.

Los socialistas esperan ganar terreno, tras caer a dos ediles. Su secretario local, José Manuel López Torre, suena con fuerza para relevar a Pilar López como candidato. No se esperan cambios en el BNG, con Efrén Castro a los mandos.

3. O Incio ▶ El pulso se repite

PP 5 PSOE 4

El popular Héctor Corujo se hizo con la alcaldía con solo cinco votos más que la socialista Laura Celeiro. El pulso volverá a repetirse con un alcalde reforzado por el esfuerzo inversor de la Xunta en la aldea modelo de Trascastro y en viales e infraestructuras. Corujo mantiene cierto distanciamiento en los actos públicos con su predecesor, Ángel Camino Copa, alcalde durante varias décadas y que le apoyó en su momento.

A la socialista Laura Celeiro, asesora de la Diputación, le será complicado alcanzar la mayoría absoluta. Otra opción sería un pacto de PSOE y BNG, tras el fallido intento en 2011, pero los nacionalistas quedaron sin representación en 2019.

4. O Páramo ▶ Incógnitas sin resolver

Todo polo Páramo 4 PP 4 PSOE 1

O Páramo vivirá una etapa preelectoral marcada por dos incógnitas. La primera es si habrá deserciones en la agrupación Todo polo Páramo en favor del PP. El regidor independiente, José Luis López, negó tal posibilidad y aclaró que sus contactos con cargos de distintas administraciones obedecen a cuestiones de interés municipal. Esta maniobra tampoco sería bien vista por el anterior alcalde, Gumersindo Rodríguez, que gobernó durante 36 años, después de que Todo polo Páramo sustentase su campaña en las críticas a los populares.

Si no capta a antiguos simpatizantes en los independientes, el PP debe superarles con cierta holgura, ya que le aventajaron en 50 votos en 2019, y así evitar que gobiernen con el PSOE. Los populares, poco dados a las bicefalias, apostarán por Verónica Arias, presidenta del comité local.

5. Monterroso ▶ Con Gato y sin mayoría clara

IxM 4 PSOE 3 PP 3 CXG 1

Los comicios se perfilan sin mayorías en Monterroso. El exalcalde Antonio Gato confirmó que promoverá otra lista independiente, tras ganar al frente de IxM, con un solo voto por delante del PSOE. Los socialistas aspiran a recuperar terreno en el que fue su feudo desde 1999 hasta 2015, aunque no ratificaron a Rafael García como cabeza de lista. Eloy Pérez Sindín, primer teniente de alcalde, es el candidato a día de hoy de un Partido Popular que confía en ganar terreno.

Esta estrategia choca con la tesis de una confluencia de los populares con tres ediles de IxM, que expulsaron a Gato por vía judicial por sus divergencias con los otros integrantes del grupo. IxM no decidió su continuidad y las hipotéticas incorporaciones al PP lo serán a título individual, ya que el cabeza de cartel y muñidor de la lista era Antonio Gato. Las relaciones de la regidora de IxM, Rocío Seijas, con sus socios de gobierno populares no pasan por su mejor momento. Además, Seijas tuvo diferencias de criterio con su edil Germán Vázquez, ya solventadas. Tras un mandato turbulento, la campaña estará marcada por los ajustes de cuentas.

6. Antas ▶ Pulso inversor de Xunta y Diputación

PP 6 PSOE 4 BNG 1

El popular Javier Varela logró su sexto edil por cuatro votos de diferencia sobre los socialistas, lo que hace que la alcaldía de Antas sea golosa para ambas formaciones. Ese pulso se refleja en las fuertes inversiones de la Xunta y la Diputación en Antas. El ejecutivo gallego programa fuertes desembolsos en el centro de salud y en la reforma de los apartamentos tutelados para crear una residencia de la tercera edad. José Tomé apoya a su portavoz en la Diputación, Pilar García Porto, con proyectos como el Parque Central de Galicia y con ayudas a colectivos locales.

7. Taboada ▶ Por un puñado de votos

PP 6 PSOE 5

Tras una ajustada victoria por 14 votos, Ramiro Moure reeditó su tercera mayoría absoluta frente a un PSOE que experimentó un gran ascenso en 2019 al pasar de dos a cinco concejales. Lo hizo en parte a costa del BNG, que perdió sus dos ediles. Populares y socialistas repiten su pugna, aunque a estos no les será fácil asaltar este feudo popular. Si los nacionalistas logran un acta también complicarían las cosas al actual regidor si no aumenta su diferencia frente al PSOE. Moure apuesta por el polígono industrial y la creación de empleo para seguir en el cargo.

8. O Valadouro ▶ El efecto embalse entra en liza

PSOE 4 PP 4 BNG 2 Udival 1

El efecto de la oposición popular a la central hidroeléctrica de Recaré es un factor que pone en peligro la mayoría de la coalición entre PSOE y BNG tras el apoyo al proyecto del alcalde, el socialista Edmundo Maseda, afectado también por la polémica ma r c h a de la concejala de su partido Fina Geada. El PP, a dos ediles de la absoluta, saldría beneficiado si no se presenta la independiente María José Fernández, de Udival, que en 2019 quedó a cuatro votos de arrebatarle un acta a los populares.

9. Vilalba ▶ Polarización en la cuna de Fraga

PSOE 8 PP 7 Vilalba Aberta 2

Los primeros sondeos locales reflejan una tendencia de voto polarizada y resultados similares a los de 2019 para PSOE y PP. Si persiste esta situación podría generar pactos de izquierda de los socialistas y Vilalba Aberta, pese a la abrupta ruptura que protagonizaron este mandato, o con un renovado BNG, que quedó a siete votos de lograr un edil y podría volver a la corporación. En el entorno del centro derecha se baraja una lista independiente, que podría coaligarse con los populares, con presencia de cabecillas de las protestas por el corte de la Rúa Pravia.

Sandra Vázquez se perfila como candidata del PP con el objetivo de recuperar esos 1.700 sufragios perdidos en ocho años que llevaron a su partido a ceder la alcaldía en la cuna de Manuel Fraga. Vázquez, que preside el comité local como candidata de consenso para cerrar viejas heridas, tratará de aprovechar el desgaste del gobierno de Elba Veleiro con el conflicto de la Rúa Pravia para atacar la superioridad del PSOE en el casco. También se avecina una gran lucha en las parroquias. Los populares incluyen en su amplia junta local una rejuvenecida representación rural. El PSOE, con más de 400 votos sobre el PP, prepara un ambicioso proyecto de urbanización en la Rúa Pravia y se esfuerza en reparar vías rurales con apoyo de la Diputación.

10. O Corgo ▶ Peligra la alcaldía en minoría

PP 5 PSOE 3 Cs 2 BNG 1

Felipe Labrada mejoró en 37 votos los resultados del PP en O Corgo, pero no alcanzó la mayoría y pactó con Javier Vila, que, en esta ocasión, encabezó Cs, El único acuerdo de la derecha en Lugo se firmó en la sede provincial del PP y duró un mes. Vila, que perteneció al Partido Popular, tras pasar antes por el PSOE para encabezar después listas independientes o de siglas minoritarias, tendría otra vez la elección de alcalde en sus manos si logra uno o dos ediles. En 2019 le quitó el segundo al Bloque por un voto. La opción de Labrada, si no alcanza la mayoría absoluta, es que el peso del BNG sea decisivo y que se niegue a negociar con Vila, como hizo al plantear el PSOE una moción de censura que no cuajó por esa razón.

11. Rábade ▶ Montes contra un PP en alza

PP 4 IR 4 PSOE 1

Los analistas auguran ciclos cortos a los alcaldes independientes, pero el rabadense Francisco Fernández Montes es una excepción. Lleva desde 1999 en la alcaldía, con una tendencia al alza que luego se invirtió. El PP, con Remedios González, logró ser la lista más votada en 2015 y 2019, sin mayoría absoluta. El PSOE, que en las dos últimas citas mantuvo el acta de Alejandro Martínez, siempre por debajo de los 200 votos, se antoja vital para romper otro posible empate entre socialistas y populares.

12. A Fonsagrada ▶ Pugna en un bastión clave para el PSOE

PP 5 PSOE 5 BNG 1

El PSOE vio peligrar la alcaldía de A Fonsagrada, uno de sus bastiones, ante la gran subida de votos del PP en 2019. La labor del alcalde, Carlos López, que relevó a Argelio Fernández tras los comicios, parece frenar esa sangría, al igual que las obras cada vez más cercanas del polígono industrial. Su retraso movilizó a empresarios en torno a la lista popular en un ambiente de crispación que está superado. Queda por ver en qué medida persiste el ‘efecto Regueiro’ para quitarle el poder a los socialistas.



Otros municipios | Pablo Rivas y Miguel González se estrenan como alcaldables

El alcalde de Portomarín, Pablo Rivas (PP), sucedió hace unos meses a Juan Serrano y gobierna con cinco ediles por los cuatro de los socialistas. Rivas se estrenará como cabeza de lista para seguir en el cargo. Lo mismo sucede en el caso de Baralla, donde Miguel González Piñeiro (PP) sustituyó a su padre, Manuel González Capón, que falleció y le dejó en herencia una amplia mayoría. Uno de los sitios donde podría producirse un relevo en el aspirante de la alcaldía es Meira, donde Antonio de Dios (PSOE) está de baja desde hace meses y Agustín Méndez es regidor accidental.

Negueira y Muras

Las distancias son mínimas en Negueira, donde José Manuel Braña (PSOE) superó en seis votos a Negueira Viva. En Muras, Manuel Requeijo (BNG) parte como favorito tras sacarle 20 votos de ventaja sobre el PP, que le igualó a ediles, y tener el apoyo del único concejal socialista.