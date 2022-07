Elas queren e poden

Falar delas non debería ser necesario. Son traballadoras que realizan perfectamente os seus cometidos e cumpren coas súas obrigas laborais. Pero é necesario chamar a atención sobre un detalle. Son mulleres que se moven en sectores considerados tradicionalmente de homes.

Son profesionais, gústalles o seu traballo e están ben formadas para realizalo. O problema é que teñen que demostralo cada día. A súa capacidade ponse en dúbida polo simple feito de ser mulleres.

Elas achaian o camiño para outras que virán. Escoitan comentarios innecesarios que poñen en dúbida a súa preparación, explican, xustifican, demostran o que non se lle esixe a ningún home. Fan un esforzo de educación social importante para que, oxalá en pouco tempo, ningunha máis teña que responder por nada que non sexa o seu traballo.

Zelai Espantoso, tratante de gando e aloitadora.

TRATANTE E ALOITADORA. Zelai Espantoso Bonome é de Vilalba, pero poden cruzarse con ela en calquera feira de Galicia ou da contorna. Acaba de rematar un ciclo de protésico dental e continuará con outro de laboratorio. Ata aquí, o currículum normal. O extraordinario é que esta moza de 20 anos compaxina os estudos co traballo de tratante de gando, camareira por horas, leva a contabilidade da empresa familiar e, no seu escaso tempo libre, participa nas rapas das bestas como aloitadora.

Zelai Espantoso estuda en Lugo, pero saca tempo de debaixo das pedras para atender o gando (vacas e cabalos) que a súa familia ten en Montesalgueiro. "Son de casa de tratantes, crieime no medio dos animais", comenta. Iso ensinoulle a aprender a moverse entre eles, a manexalos e a desenvolverse no sector. "De 25 feiras que hai, eu vou a 21. Levo o camión, cargo e descargo, compro e vendo e ocúpome de todo o papeleo administrativo da oficina porque non temos xestoría", enumera con total naturalidade.

Esta rapaza demostra a súa capacidade no seu traballo a diario, pero iso non evita que teña que escoitar comentarios despectivos. "E logo por que non vén o teu avó para axudarche a cargar? Non sei se darás feito co camión... Hai que ter paciencia, sobre todo coa xente maior. Son da vella escola", di con resignación e sentido do humor.

Onde sempre se sente moi ben acollida é nos curros. Para saltar o valado que separa a xente das bestas hai que ter valor e, para sobrevivir, moito xeito. A esta aloitadora sóbranlle as dúas cousas. "Iso lévase por dentro, é unha sensación indescritible", afirma.

Zelai Espantoso estuda, é tratante de gando e participa como aloitadora nas rapas

Desde os 14 anos participa en rapas das bestas. "Fun a moitas. Á de Sabucedo, á do Carballo en Friol, á de Campo do Oso e hai uns días a Vilapedre, en Vilalba". Di que ninguén lle ensinou, pero aprender, aprendeu. "Fun mirando e aprendendo a base de golpes. Cada animal é un mundo".

En Vilapedre foi a única muller aloitadora. Hai moi poucas atrevidas coma ela. "Cheguei, puxen a camiseta coma os compañeiros e a por todas. Non ás pequenas por ser muller, ás que eu quixen. É certo que podo ter menos forza que algún home, pero alí estabamos todos en igualdade de condicións. Sempre me axudaron e eu a eles", comenta satisfeita.

Zelai Espantoso estaría encantada de dedicarse profesionalmente ao gando, pero pensa que "as cousas están complicadas para poder vivir disto". Por ese motivo se está preparando para desempeñar unha profesión alternativa se fora preciso. Aínda así, deixa claro que "a min non me estorban as vacas pola finca". Sexa cal sexa o seu futuro laboral, o pracer de saltar o curro non llo quita ninguén.

Conceição Ribeiro, traballadora forestal.

SECTOR FORESTAL. Quen tamén desfruta do seu traballo é Conceição Ribeiro Magalhães. Chegou co seu home desde Vila Real (Portugal) e asentouse en Guitiriz. "O meu marido traballaba para unha empresa no sector forestal e empecei a ir con el os sábados. Entusiasmoume a motoserra, gústame moito", di.

Daquela, ela traballaba nun bar, en tarefas de limpeza, pero axiña se deu conta de que prefería a motoserra. "Eu non sabía case nada e tiven que aprender".

A súa escola foi o monte. "Sempre imos os dous xuntos, o meu home e eu. Aínda non estou moi preparada para tirar as árbores eu soa, estou en fase de aprender. Pero unha vez que están no chan, eu pódoas e troceo á medida".

Conceição Ribeiro traballa no sector forestal e desfruta co manexo da motoserra

Conceição Ribeiro di que "a xente aínda se estraña. Nunca viron unha muller no monte", pero cando comproban o resultado do seu traballo quedan satisfeitos.

Conta que compraron "un tractor para sacar a madeira cortada. Cargámola e tamén o conduzo". Pero confesa que manexar o tractor non lle gusta especialmente. "O que realmente me entusiasma é traballar coa motoserra".

Este gusto faille o labor máis levadeiro. Percorren a provincia de monte en monte, para talar onde os chaman. Teñen dous fillos e Conceição Ribeiro di que "conciliar traballo e familia é difícil, coma noutro emprego calquera. Hai que conxugar, pero igual que faría se estivera nunha oficina", comenta.

Iria Vázquez, pintora de vehículos.

TALLER MECÁNICO. Iria Vázquez é pintora de vehículos. Criouse no taller dos seus pais, Autos Vázquez, de Vilalba, por iso di que non lle foi difícil integrarse nun mundo considerado "de homes". Sempre quixo dedicarse á automoción. O seu pai é mecánico, a súa nai ocúpase da administración do taller e ela tiña claro que o seu emprego "tiña que estar relacionado cos coches".

Empezou moi nova, aos 18 anos, e axiña se fixo co oficio. "Especialiceime en pintura de vehículos porque case non hai quen pinte e é un traballo que podo facer sen axuda. Cando teño tempo boto unha man no taller en tarefas de mecánica sinxelas", explica.

Iria Vázquez criouse nun taller mecánico e é especialista en pintura de vehículos

Os labores de chapa ou de mecánica "requiren traballo en equipo, iso non o podo facer soa, pero pintar si". Ese é o seu cometido principal. "Moitos clientes non o saben e preguntan polo pintor, polo xefe... Algunha vez fun mirar un coche para dar un presuposto e dixéronme: ti non creo que entendas moito disto".

A experiencia vaille achaiando o camiño, pero tivo que demostrar unha valía que aos homes se lles presupón. "Os clientes habituais xa me van coñecendo e outros nin sequera saben que foi unha muller quen lles pintou o coche".

Tras doce anos de profesión, está convencida de que elixiu o bo camiño. "Aos meus pais ao mellor gustaríalles que estudase unha carreira, pero agora séntense orgullosos de que continúe co negocio familiar".

Míriam Quiroga, funcionaria de prisións.

PRISIÓNS. A lucense Míriam Quiroga é funcionaria de prisións. Está destinada no centro penitenciario Salto del Negro, nas Palmas, e tras 13 anos de exercicio está en condicións de asegurar que aínda hai moito que andar ata conseguir a igualdade plena entre homes e mulleres no seu sector.

Míriam Quiroga lembra o seu primeiro día de traballo, no centro penitenciario de Teixeiro, con internos homes. "Recuerdo sentir las miradas y escuchar comentarios de presos o algunos compañeros que decían que aquel no era sitio para mujeres, argumentando debilidad física, posibilidad de agresión sexual o imposibilidad de realizar determinadas tareas, como cacheos, con la consiguiente carga de trabajo para ellos".

Atribúe esta maneira de pensar á diferenza xeracional ou á falta de educación. Entende que "algunos compañeros que vivieron las malas épocas en prisiones de los años 80 o 90 valoran la fuerza física como una habilidad esencial para el trabajo. Lo cierto es que no tenemos una formación continuada en ese campo y muchas veces, tanto hombres como mujeres, no sabemos cómo actuar". Explica que "en la práctica, debido a la falta de personal, uno o dos funcionarios para la custodia de más de 100 internos poco pueden hacer, sean hombres o mujeres", se se limitan a empregar a forza.

Neste sentido, cre que a incorporación das mulleres supuxo "una mejora en el funcionamiento de las prisiones porque ha traído una forma de trabajar basada en el diálogo y la empatía para suavizar el ambiente, reducir la violencia y prevenir conflictos". Este cambio de trato foi moi valorado polos internos, que corresponden á súa deferencia cun mellor comportamento. Ante os bos resultados conseguidos polas funcionarias, algúns compañeiros tamén adoptaron a súa estratexia.

Míriam Quiroga é funcionaria de prisións e demanda igualdade no reparto de postos

Míriam Quiroga afirma que, "salvo excepciones, no experimenté situaciones de machismo o discriminación", pero admite que "sí un cierto paternalismo o sobreprotección de la dirección, ya que a las mujeres solían asignarnos puestos considerados de menor importancia. En alguna ocasión hasta nos cambiaban de módulo a petición de algún encargado argumentando que preferían un funcionario varón por si había alguna pelea o agresión".

Explica que nos seus 13 anos de exercicio afrontou poucas situacións perigosas, pero recoñece que "no he estado asignada en módulos conflictivos". Subraya que "no se puede hablar de igualdad real hasta que los puestos sean asignados independientemente de nuestro sexo, algo que todavía no ocurre en todas las prisiones, especialmente en las antiguas como Bonxe, Monterroso o Teixeiro, donde todavía hay más funcionarios que funcionarias".

Antes de traballar no centro penitenciario de Salto del Negro, Míriam Quiroga estivo oito anos no centro penitenciario Las Palmas II, un dos máis conflitivos de España. Apunta que nesta prisión poderíase ensaiar esa igualdade plena porque o 50% das traballadoras son mulleres. Alí constatou que "hay encargadas en aislamiento que han conseguido con educación, firmeza y sin agresividad la autoridad y el respeto en los internos". Pola contra, apunta que "hay otras compañeras que evitan trabajar en módulos conflictivos porque están cómodas en funciones de auxiliar o de cabina y perjudican al resto".

Elena Albu, vixiante de seguridade.

SEGURIDADE. Elena Albu tamén ten constatado que o diálogo e a empatía son mellores ferramentas que a forza para evitar e xestionar situacións conflitivas. É vixiante de seguridade e mantén que "prevenir es la prioridad. Hay que actuar de forma inteligente, con intuición y serenidad para gestionar los conflictos".

Elena Albu traballa para unha empresa privada de seguridade e o seu destino actual en Lugo é un espazo comercial. Previamente, estivo en centros de saúde e no hospital Lucus Augusti. Antes de chegar a Lugo, traballou durante 13 anos na empresa Canal de Isabel II, que xestiona o ciclo integral da auga na comunidade de Madrid. "Era jefa de equipo en control y seguridad del Canal de Isabel II. Éramos dos mujeres y cinco hombres y entre todos coordinábamos a más de 70 vigilantes en embalses, depuradoras, estaciones de bomberos...", explica.

No desempeño destas funcións, Elena Albu asegura que nunca notou diferenzas por ser muller, aínda que admite que ao principio tivo que escoitar algún comentario despectivo do tipo: "Esa portuguesa que solo sabe dar órdenes". Comenta con humor que non é portuguesa, senón rumana. En calquera caso, estranxeira, e ese detalle, sumado á condición de muller, resultaba criticable para algún home.

Elena Albu é vixiante e vai armada cun arsenal infalible: intelixencia, diálogo e empatía

Co tempo foi demostrando que podía facer o mesmo traballo que os varóns e di que nunca tivo problemas con ningún compañeiro. "Siempre me he sentido apoyada. Puede que no tenga la misma fuerza que algunos hombres, pero tengo otro tacto, otras armas".

E xa tivo moitas ocasións de comprobar que o seu arsenal funciona perfectamente. "La gente se calma cuando le hablas. A veces solo hay que saber cómo tratar a las personas, intuir el motivo de su agresividad e intentar atajarlo", comenta.

Iso non sempre é posible. "A veces llegamos al escenario de un robo y no sabes si todavía están los ladrones dentro. Ahí entras y te expones a lo que sea, tanto hombres como mujeres, porque cobramos igual y el trabajo es el mismo". Con esta disposición, non resulta estraño que os compañeiros estean contentos con ela.

Asegura que na súa empresa non nota distincións, pero si por parte dalgúns clientes. "A veces quien contrata servicios de seguridad pide un perfil determinado", con preferencia polos homes.

Sabe que a súa profesión é perigosa, que en calquera momento terá que intervir nun conflito, pero desfruta dela. "No es para todo el mundo. Te tiene que gustar", e a ela encántalle.