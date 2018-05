El pleno de la Diputación aprobó este martes, al segundo intento, la relación de puestos de trabajo (RPT) pactada por el ejecutivo y los sindicatos, al abstenerse esta vez el PP, cuyo voto negativo junto al del ahora no adscrito Manuel Martínez impidió el visto bueno al documento en la sesión de marzo.

El PP esta vez se abstuvo, manteniendo sus críticas a la instrucción de este expediente por el ejecutivo, al echar en falta informes como el del secretario. No obstante, los populares anunciaron que con su abstención no bloquearían ahora la RPT para no “castigar” a los trabajadores por la “mala acción do goberno”.

El BNG también cambió de voto y esta vez apoyó la propuesta (en marzo se abstuvo), pese a ver “luces e sombras”, con la intención de dejar claro su “compromiso” con el acuerdo consensuado por los sindicatos.

Martínez criticó ese cambio en el sentido de voto de PP y BNG, al tratarse de la misma propuesta, que para él favorece “a los que más tienen”. El PSOE ironizó con esa vuelta a la “coherencia” de la oposición, “o que terían que ter feito” la primera vez que la RPT llegó al pleno.

Rifirrafe de Campos y Martínez

Unas críticas del diputado de personal Miguel Sotuela al sueldo que se puso Martínez en Suplusa, al término de este debate, hizo que el becerrego pidiese insistentemente intervenir por alusiones. El presidente provincial, Darío Campos, tras tres avisos para que callase, le ordenó dejar el salón de plenos.



El becerrense se negó a hacerlo, asegurando incluso que solo lo haría si lo desalojaba la Guardia Civil, tras lo que Campos le comunicó que no le volvería a dar la palabra en el pleno.



En el siguiente punto, Campos no le dio la palabra a Martínez insistiendo en que estaba expulsado de pleno, tras lo que este dejó la sesión entre ataques al Ejecutivo. Candia anunció que, tras la votación de este asunto, el PP hará lo mismo a criticar también esa decisión, que tachó de desproporcionada y que “cambia as maiorías” en la corporación