El juzgado anula el voto telemático de una diputada del BNG en un pleno de 2022

El Partido Popular ha informado de que una resolución del juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Lugo le ha dado la razón y ha anulado el voto telemático emitido por la diputada provincial del BNG, Mónica Freire, en el pleno de la Diputación correspondiente al mes de mayo de 2022, lo que supone "la nulidad" de los acuerdos adoptados en esa sesión.

Según la información facilitada por el propio Partido Popular, el juez considera que, en este caso, no se dieron "las condiciones requeridas para permitir el voto a distancia", como son "enfermedad, embarazo, permiso de maternidad o paternidad, lactancia o similares".

Recuerda, asimismo, que "gracias al voto telemático de la diputada nacionalista fue aprobada una moción del gobierno bipartito para reclamar cambios en el programa Coidados Porta a Porta de la Xunta de Galicia.

También fueron "rechazadas sendas iniciativas del PP, una para constituir una comisión sobre cómo se hizo la liquidación de Suplusa" y otra para "crear un fondo para anticipos" de fondos a los ayuntamientos.

Por ello, los populares exigen que la Diputación desestime "formalmente" la propuesta que salió adelante en ese pleno y, en cambio, estime "las dos del PP que fueron rechazadas".

Así te contamos aquel pleno en la edición impresa de El Progreso del 1 de junio de 2022

El pleno de la Diputación acordó solicitar a la Xunta que garantice el acceso permanente a los servicios sociales de todos los vecinos de la zona rural de la provincia de Lugo "e deixe de gastar nunha operación propagandística" como el programa Coidados Porta a Porta.

El acuerdo, adoptado a raíz de una moción del PSOE, fue aprobado con el apoyo del BNG, tras un tenso debate con el PP.

La diputada socialista Mayra García Bermúdez afirmó que el único interés de los populares es "ter oito autobuses preelectorais e ruta por Galicia ata 2023". Apuntó que este alquiler de autobuses "é totalmente innecesario para a prestación duns servizos que se poderían dispensar en espazos habilitados polos concellos. Falar de máis de 4 millóns de euros, case a metade do custo do programa". Cada autobús cuesta 7.000 euros a la semana, "para que vaian tres veces a cada concello durante dous anos, cando hai locais baleiros para este servizo, o cal abarataría os custos e axudaría a manter o servizo no tempo".

El portavoz nacionalista, Efrén Castro, criticó con ironía que «só falta que os autobuses leven foto de Rueda" para agregar que «en vez de facer un labor de ITV deberíanse reforzar os servizos sociais e os centros de saúde".

"De todas as mocións que levan presentado, se algunha merece a cualificación de absurda é esta. Merece un dez nese senso".

Así de dura fue la réplica del diputado popular Francisco Balado, quien acusó a los socialistas de tratar de "botar por terra un programa que presta un servizo que non existía, pero, por capricho e a pesares de que só leva dous meses funcionando, queren impedir que os usuarios se beneficien del".

Coidados porta a porta, que atenderá a 100.000 gallegos, ofrece consultas de podología, audiología y oftalmología. "Non é un programa froito da improvisación, senón dunha experiencia piloto de 2019 para atender o medio rural".

Además acusó a Mayra García de ponerle trabas a la presencia del autobús en Trabada, municipio del que es alcaldesa, algo que esta rebatió, a la vez que aclaró que el vehículo incumplió varios protocolos del contrato con la Xunta. Balado censuró el atrevimiento de los socialistas al hablar de contratación de buses "con cartos públicos, como os do Km0, no que tamén gastaron fondos en comidas e churrascadas invitando a políticos, o programa Saborea a Túa Provincia ou o bus da independencia do BNG no 2007 para asesorar sobre a Lei de Dependencia, algo que poderían facer os concellos".

El pleno rechazó una moción del PP sobre la creación de una comisión de seguimiento de la gestión posterior a la extinción de Suplusa. También le dio el visto bueno al plan de medidas antifraude, un requisito imprescindible para que la Diputación pueda concurrir a la gestión de fondos europeos.

Rechazan crear un fondo de anticipos reintegrables

El bipartito rechazó la moción del PP sobre la creación de un fondo de anticipos reintegrables a los concellos, "como o existente nas deputacións de Sevilla, Badaxoz ou Huelva".

El portavoz popular, Javier Castiñeira, indicó que así se evitaría el uso partidista de fondos. La portavoz socialista, Pilar García Porto, recordó que los anticipos se entregan a municipios que demuestren que no tienen capacidad de endeudamiento, como sucedió recientemente con Pol y hace unos años con Mondoñedo, "pero non somos un banco". Efrén Castro pidió al PP que cuantificase los fondos destinados a este fin, que en el caso de Sevilla son 30 millones. "Son cifras inasumibles en Lugo e resulta máis eficaz o plan único", dijo.

La Diputación reclamará a la Xunta un plan de recuperación integral, señalización y promoción del Camiño Real. La propuesta del PSOE se aprobó por unanimidad, aunque se rechazó la enmienda del diputado del PP Jesús Núñez, quien pidió que la propuesta diferenciase el trazado de la calzada romana XIX y el Camiño Real de Carlos III, ocupado después por la N-6 y del que solo se conserva un tramo entre Pedrafita y As Nogais, que coincide con la Vía Künig.

Los tres grupos respaldaron las mociones del BNG sobre la defensa del sector pesquero frente al impacto de la energía eólica marina y para pedir al Gobierno central el arreglo de las rotondas de A Campiña y Nadela.