La EHE ya está en A Coruña con focos en Melide, Arzúa y As Pontes

La Xunta ha notificado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (Mapa) la detección de cinco nuevos focos de enfermedad hemorrágica epizoótica (EHE) en explotaciones ganaderas en las comarcas coruñesas de Arzúa, As Pontes, Santiago, Teixeiro y Terra de Melide, con lo que esta enfermedad ya está presente en las cuatro provincias gallegas.

El Gobierno autonómico ha señalado en un comunicado que el caso de Arzúa, el primero de la provincia, fue confirmado en el Laboratorio de Referencia de Algete (Madrid), mientras que el análisis de los otros cuatro casos se realizaron en el Laboratorio de Sanidad y Producción Animal de Galicia, dependiente de Medio Rural.

Así, Galicia tiene notificados focos en 35 comarcas veterinarias: cinco en A Coruña, 14 en Ourense, nueve en Lugo y siete en Pontevedra.

El número de explotaciones positivas confirmadas en el laboratorio se sitúa en 1.184 y los animales positivos confirmados en 2.822.

La Ehe es una enfermedad infecciosa, pero no contagiosa, producida por un virus que se transmite a los animales exclusivamente a través de la picadura de mosquitos del género culicoides spp.

Todas las comarcas veterinarias afectadas por EHE

Con esta declaración, Galicia tiene notificados focos de Ehe en 35 comarcas veterinarias

A Coruña (5): Arzúa, As Pontes, Santiago, Teixeiro y Terra de Melide.

Arzúa, As Pontes, Santiago, Teixeiro y Terra de Melide. Ourense (14) : A Gudiña, A Limia, Allariz, Baixa Limia, Maceda, O Carballiño, Ourense, Terra de Caldelas, Terra de Celanova, Terra de Trives, Ribadavia, Valdeorras, Verín y Viana.

: A Gudiña, A Limia, Allariz, Baixa Limia, Maceda, O Carballiño, Ourense, Terra de Caldelas, Terra de Celanova, Terra de Trives, Ribadavia, Valdeorras, Verín y Viana. Lugo (9): Chantada, A Fonsagrada, Lugo, Os Ancares, Sarria, Terra Chá-Castro, Terra Cha-Guitiriz, Terra de Lemos-Quiroga y A Ulloa),

Chantada, A Fonsagrada, Lugo, Os Ancares, Sarria, Terra Chá-Castro, Terra Cha-Guitiriz, Terra de Lemos-Quiroga y A Ulloa), Pontevedra (7): A Paradanta, Caldas, Deza, O Condado, Pontevedra-O Morrazo, Tabeirós Terra de Montes y Vigo-Baixo Miño.

El testimonio de un ganadero de Chantada

En Chantada, junto a su mujer, Concepción Torre, tiene Manuel Moreira su explotación de leche ecológica que les recoge Celta. Hace años recibieron premios por su actividad y han ido seleccionando el ganado que pasta en fincas junto a la villa y en la parroquia de Vilaúxe. Estos días la preocupación por una de sus mejores vacas, con la 'enfermedad del mosquito', es palpable.

Los positivos oficiales pasan de mil y se dispararán conforme aumenten los análisis de animales con síntomas. Entre las suyas , Manuel no descarta que alguna más esté asintomática pero el problema ahora es sacar adelante a Susi, una vaca de raza jersey, de seis años que promediaba unos 30 litros de leche diaria en dos ordeños. Una leche magnífica en cuanto a proteína y grasa pues estos pequeños rumiantes originarios de la isla británica del mismo nombre, no solo aprovecha muy bien lo que come, también es famosa por su mansedumbre y precocidad en los partos.