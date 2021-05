Educación mejora con 445.000 euros dos institutos en Monterroso y Vilalba

La Consellería de Cultura, Educación e Universidade destinará más de 445.000 euros a realizar obras de reforma en dos institutos de la provincia, el IES Lois Peña Novo de Vilalba y el IES de Monterroso. El mayor presupuesto es el asignado al instituto vilalbés, en el que se invertirán 247.000 euros para sustituir la cubierta y las carpinterías exteriores y reparar la fachada.

Las actuaciones se llevarán a cabo en los edificios principal y secundario y permitirán "reducir o consumo enerxético do centro ao mellorar as condicións de illamento", según explican desde el Gobierno autonómico. En concreto, se cambiará la cubierta existente de losa por otra de panel sándwich y se cambiarán las ventanas que no fueran renovadas en los últimos años por unas con doble acristalamiento y apertura oscilobatiente, similares a las que se colocaron recientemente.

También se cambiarán los canalones y bajantes por unos de acero galvanizado y se dotará la fachada exterior del edificio principal de un nuevo sistema de revestimiento tipo capatect para mejorar el aislamiento térmico.

En cuanto al IES de Monterroso, la inversión asciende a 198.400 euros, también para reformar el tejado, carpinterías y otros elementos. Así, las obras consistirán en la ejecución de nuevas cubiertas "reforzando a impermeabilización e o illamento térmico" y se sustituirán las carpinterías y vidrios de las puertas de acceso y se dispondrá un vestíbulo cortavientos en la entrada principal.

Además, se cambiará la conducción de aguas pluviales de la fachada oeste y se corregirá la entrada de humedad por la puerta este. En lo que respecta a los acabados, se pintarán paredes y techos y se aplicará un tratamiento antideslizante en la pista polideportiva.

El delegado territorial de la Xunta en Lugo, Javier Arias, visitó este miércoles estos dos centros educativos y destacó que estas actuaciones "favorecerán o aforro enerxético e económico", además de contribuir a "contar cuns centros máis cómodos e seguros e óptimos para a aprendizaxe e a convivencia" al sustituir "os elementos que lastran o rendemento".

Licitación por vía de urgencia

La Xunta de Galicia publicó este miércoles en la Plataforma de Contratos de Galicia la licitación de ambos proyectos, la cual se tramitó por vía de urgencia con el objetivo de que se puedan ejecutar la mayor parte de los trabajos durante las vacaciones de verano.



Ofertas

Las empresas interesadas en presentar sus ofertas pueden hacerlo hasta el próximo 18 de mayo. El plazo de ejecución de los trabajos es de dos meses.



Inversión total

Las reformas de los dos institutos se enmarcan en el Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica de Galicia, dotado con 191 millones de euros, que supone "un novo enfoque tras a experiencia da pandemia para dar unha resposta integral ás necesidades eductivas, de confort, tecnolóxicas, medioambientais e sanitarias dos centros" y que ahora se encuentra en fase de diálogo con diversos colectivos.