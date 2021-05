Lo llaman hacer de la necesidad virtud. PSdeG y BNG, una media naranja y un medio limón, se necesitaban para mantener al PP alejado otro mandato más del gobierno local y no emplearon demasiado tiempo en las negociaciones para encontrar un modelo de convivencia que muchos en la capital no auguraban muy armónico ni duradero: la fórmula fue la parcelación del poder y su reparto equitativo en cuotas prácticamente estancas.

El caso es que, vista desde mitad de mandato y después de unos primeros meses de conflictos propios del rodaje, la relación de pareja parece consolidada y funciona, al menos en lo institucional. El secreto podría residir en un mutuo recelo disfrazado de respeto, como si en lugar de una pareja socialistas y nacionalistas se hubieran convertido en distantes compañeros de piso que comparten facturas, cocina y baño, tienen las baldas de la nevera estrictamente repartidas y cierran con llave sus respectivas habitaciones cuando salen de la casa.

El recelo, claro, ya venía de antes, de cuando Lara Méndez recibía pleno sí y pleno también las críticas punzantes de Rubén Arroxo, que ahora se hace llamar teniente de alcalde. De alcaldesa, suele puntualizar esta.

La todavía breve historia de este bipartito se ha fundamentado desde entonces en la lucha por la visibilidad, en el empeño diario de cada socio en que la ciudadanía se entere de a quién de los dos corresponde cada avance, cada anuncio, cada obra, cada fracaso. La opinión que flota en la calle es que este empeño en diferenciarse incluso ha podido beneficiar a la ciudad, con PSdeG y BNG en una competición por ver cuál presenta mejor balance de gestión.

Tampoco se puede decir que hayan colmado del todo sus ansias de diferenciación: gran parte de los lucenses aún no tienen claro quién es el responsable de algunos proyectos que se solapan. Valga como ejemplo la creación del carril bici, que buena parte de los ciudadanos adjudica a un BNG al que se ha acostumbrado a ver a pie de fochanca y de paso de cebra recién pintado cuando en realidad es responsabilidad de los socialistas en su viaje hacia Vancouver.

Para despistados, el reparto de responsabilidades deja al PSdeG un 60% del dinero y la gestión (sostenibilidad urbana —antes urbanismo—, economía y recursos humanos, cohesión territorial —antes medio ambiente—, desarrollo local y empleo, juventud y deportes, y bienestar) y el resto, al BNG (movilidad e infraestructuras, cultura y turismo, servicios para los vecinos y educación).

El equipo de Méndez ha hecho un trabajo más oscuro estos dos años, sobre todo poniendo orden entre el funcionariado

Sí parece mantenerse un solo criterio en cuanto a las líneas básicas: un modelo de ciudad que apueste por la sostenibilidad, el peatón y la humanización. En esta dirección, el equipo de Arroxo parece haber sacado algo de ventaja en la lucha por la visibilidad gracias a su pragmatismo a la hora de gastar su parte del presupuesto: peatonalizaciones, pequeños arreglos en muchas calles, pasos de cebra... actuaciones a veces modestas pero muy visibles. En su debe se mantienen la reforma del bus urbano y llevar a buen puerto planes como el de A Mosqueira, pero ahora pretenden apretar el acelerador y luchar por un sorpasso en las próximas municipales, como sucedió en Galicia.

Sin embargo, Méndez tiene dos años para marcar su territorio, tras una primera parte de mandato de trabajo más oscuro pero necesario, centrado en poner orden entre el funcionariado. Era condición indispensable para que sus grandes proyectos, como el plan Dusi, el barrio multiecológico o el Lugo Emprende de captación de empresas, comiencen a lucir con lustre.

LA INCOGNITA. Todo esto es lo que se conoce en la bancada de la oposición como "bigobierno". Los dos concejales de Ciudadanos, casi una anomalía en estos tiempos, mantienen una voluntariosa pero testimonial presencia en Concello, por lo que desde el PPdeG los miran ya con ojos golosos, casi dando por sentado que esos votos les acercarán mucho más dentro de dos años a la mayoría absoluta, la única posibilidad que tienen de regresar al gobierno después de dos décadas.

Tampoco es que en estos dos años se haya movido gran cosa entre los populares. Continuidad en su oposición. Dada su elección como parlamentario autonómico, Ramón Carballo ha cedido parte del control y el protagonismo del grupo municipal al viceportavoz, Antonio Amejide, aunque la duda sigue siendo si este movimiento tendrá su reflejo en los carteles los próximos comicios. Ni siquiera dentro del PP tienen seguro quién será su próximo candidato a la alcaldía lucense.

Les quedan, en todo caso, dos años para decidirse, ya sin confianza en que el desamor rompa una pareja que nunca se quiso.

Miguel Couto. Una inesperada crisis de gobierno

→ Los hechos Miguel Couto dimite por sorpresa el 19 de marzo de 2021, después de casi dos años al frente de urbanismo. De perfil técnico, era uno de los grandes fichajes de Lara Méndez y uno de los concejales mejor valorados.

→ Las circunstancias Unos días antes la alcaldesa se negó a validar los nombramientos para las jefaturas de urbanismo y licencias, tras la emisión de un inesperado informe por parte del interventor.

→ Los motivos Según explicó, eran los propios funcionarios de urbanismo los que impedían su trabajo.

A MARIÑA

La tranquilidad del PSOE en Viveiro contrasta con su baile de concejales en Foz

"Todos no grupo socialista traballamos moi duro", dice el regidor focense, que afirma que el personal municipal estaba desaprovechado

Viveiro, donde María Loureiro y los socialistas gozan de mayoría y el tácito apoyo de ediles de Por Viveiro escindidos del Bloque, viven en un balneario político, a pesar de que el PP intenta poner en valor sus gestiones ante la Xunta para obras en marcha como la depuradora de residuales o proyectos como la mejora de la carretera de A Gañidoira. El equipo de gobierno, sin mucho margen presupuestario frente a la pandemia pero convocando ayudas, tira del apoyo de la Diputación para obras en pistas y carreteras.

La contratación de la mujer del alcalde de Riotorto en el Concello la ha denunciado el PSOE como "enchufismo"

Por el contrario, el panorama municipal de su correligionario en Foz es más convulso. Las familias de la izquierda ya tenían problemas para entenderse en la oposición y siguen sin apaciguarse al frente de la política municipal. Y eso que los pesos pesados del partido fueron allanando la llegada a la alcaldía de Fran Cajoto, al que según la oposición le está costando mucho hacer equipo. En estos dos años lleva tres renuncias de ediles que, no obstante, han dejado el acta en el seno del grupo municipal sin desencadenar una crisis de gobierno. La entente cordial con los tres concejales del BNG, dos de ellos con áreas de gobierno, asegura la mayoría absoluta.

Cajoto llegó con la lógica falta de rodaje del novato en el cargo. "En calquera profesión ou desempeño —dice— necesitas un tempo de adaptación e para iso hai que botarlle moitas horas" y la falta de ese punto de experiencia la notaron sobre todo al aterrizar en pleno verano con el San Lorenzo por perfilar, los desbroces sin ordenar y socorristas sin contratar, lo que no es poco para Foz. Quizás mucho trabajo de golpe y escasos momentos para reflexionar. "O persoal municipal tamén estaba desaproveitado", resalta.

Cajoto insiste en su máxima de «pensar en equipo» pero el líder de la oposición, el popular Javier Castiñeira, aprecia que el gobierno municipal se descose a cada paso y le reprocha precisamentesu incapacidad para hacer equipo ni contar con él para iniciativas como la propuesta de cambio de imagen corporativa del Concello, finalmente retirada del pleno.

La primera dimisionaria lo hizo al entender que la nueva residencia municipal realizaba competencia desleal al centro de día de la que es copropietaria. Y la sustituta es ahora baja al poco de presentar el alcalde un plan de empleo que suma en diversas áreas más de 600.000 euros. Hace menos de un año había renunciado el edil focense de fiestas, cultura y educación. Este año Cajoto tiene encarrilado, como otros alcaldes, el asunto hostelero con las terrazas y suspensión de tasas, aunque dice que «non é fácil, isto absorbe todo e sorpresas che dá a vida».

En concellos también entrampados por la pandemia y sin poder brillar en el aspecto resolutivo, no hubo sobresaltos, a pesar de la minoría del PSOE en Burela y O Valadouro, como tampoco le da contratiempos la concejala socialista al BNG en Barreiros. El ramalazo político propio de otras épocas lo protagoniza el alcalde del PP en Riotorto, Clemente Iglesias. El PSOE aprecia cacicada al «enchufar » a su mujer como administrativa en el consistorio con cargo al plan Depuemprego de la Diputación: «As bases asinadas polo propio alcalde non foron publicitadas nin no BOP e presentáronse dúas persoas cando nun concello próximo se presentaron 150».

Fran Cajoto. Tres renuncias de ediles en dos años

→ Los hechos En enero de 2020 dimitió la número 3 del PSOE, Verónica Peña, y ahora su sustituta en mujer, igualdad y migración, Milagros Louzán. Antes se fue el nº 2 y marido de esta última, Héctor Moris.

→ Las circunstancias Los dimisionarios no comentaron su marcha. Cajoto pide trabajo en equipo y «coherencia».

→ Los motivos El alcalde habla de «cambios dentro da normalidade» por asuntos personales o profesionales.

TERRA CHÁ

La ruptura del pacto vilalbés vaticinó acuerdos puntuales que no llegan

El primer gobierno de coalición de Vilalba apenas duró un año y la minoría del PSOE le obliga a negociar cada paso. Los presupuestos y las ayudas a autónomos van con meses de retraso

Vientos de cambio soplaron fuertemente la noche del 26 de mayo de 2019 después de que el PSOE lograra su histórica victoria electoral en Vilalba, desbancando al PP tras 40 años de gobierno con mayorías absolutas. Los nuevos aires entraban por la puerta grande, empujados por la ilusión y esperanza de muchos vilalbeses de ver un cambio en el Concello, y se materializó con el primer gobierno de izquierdas y de coalición de la historia local.

Vilalba Aberta y el PP han hecho en frente común en la oposición para forzas al PSOE a contra con ellos

Pero la veleta giró en apenas once meses, y aquel pacto programático firmado en julio de ese mismo año entre los socialistas, con ocho ediles, y Vilalba Aberta —que había apoyado la investidura de Elba Veleiro semanas antes—, con dos, se quedó en agua de borrajas con un divorcio tan inesperado como criticado en su momento por los vecinos, desencantados con el devenir de un bipartito al que, con una pandemia por el medio, casi no le dio tiempo a mostrar su funcionamiento.

El 10 de junio de 2020, el PSOE anunció la ruptura del pacto alegando "falta de confianza" en Modesto Renda, portavoz de Vilalba Aberta y responsable de turismo y promoción del comercio local con una dedicación exclusiva.

Si bien desde el grupo de gobierno se afanaron en ceñirse a esa falta de entendimiento —muchos interpretaron que había una cuestión personal de trasfondo ya que se llegó a ofrecer a la número 2 de Vilalba Aberta, María Xosé Fernández, asumir las áreas de Renda para mantener el pacto, cosa que rechazaron de pleno—, desde la formación asamblearia criticaron los "continuos atrancos e desinformación" que encontraron para realizar su trabajo y señalaron que los socialistas la veían como "inimigo político".

Desde entonces, Vilalba Aberta pasó a ejercer una oposición implacable, criticando la "parálise" del gobierno socialista y encontrando, curiosamente, en el PP un punto de apoyo en algunas cuestiones, aun teniendo "postulados políticos diametralmente opuestos", tal y como aseguró el portavoz popular, Agustín Baamonde, que descartó de inicio cualquier tipo de acuerdo entre ambos para recuperar la alcaldía.

Los anunciados acuerdos puntuales y diálogos para sacar adelante los proyectos del Concello se han quedado en eso, en anuncios. Hace casi un año se aprobaba en pleno —con solo los dos votos de Vilalba Aberta y la abstención de PSOE y PP— el plan de reactivación económica para afectados por el covid-19 propuesto por la formación verde y, tras llevar este asunto varias veces más al salón de plenos —incluso los dos grupos de la oposición se unieron para pedir una sesión extraordinaria— sigue sin concretarse nada.

Otro asunto que necesita una urgente puesta en común muy demandada por la oposición es el de los presupuestos municipales, ya que actualmente están prorrogados los del PP de 2019.

Los dos años restantes de mandato pueden hacerse largos y costosos a nivel político vistas las dinámicas tras la ruptura del pacto. Dos años que se presentan como una verdadera carrera de fondo para demostrar quién merece ocupar el despacho de la alcaldía.

Modesto Renda. De llevar dos áreas a la oposición

→ Los hechos La subida de los partidos de la izquierda propició la pérdida de la, hasta entonces, incontestable mayoría absoluta del PP.

→ Las circunstancias Vilalba Aberta favoreció la investidura de Elba Veleiro y un mes después entró en el gobierno.

→ Los motivos La "falta de confianza" en Modesto Renda, alegada por el PSOE, motivó la ruptura del bipartito once meses después del pacto.

RIBEIRA SACRA

Las mayorías dan estabilidad política a los doce municipios de la comarca

Han sido dos años sin ningún sobresalto, políticamente hablando, en la Ribeira Sacra, en los doce municipios que conforman este territorio en el que la bandera azul con la gaviota, la que representa al Partido Popular, ondea en nueve de ellos.

A los populares se le resisten tres, los de Monforte y Ribas de Sil, en manos de los socialistas; y A Pobra do Brollón, bastión del BNG.

Los socialistas de José Tomé lograron hace dos años una victoria incontestable, con 11 de los 17 ediles en juego

En todos, en esos doce municipios, el equipo de gobierno es monocolor gracias a las mayorías absolutas alcanzadas en las elecciones locales de 2019. Ello ha permitido que los gobernantes no hayan tenido ningún problema para sacar adelante los presupuestos y ejecutar los planes incluidos en sus programas electorales. Lejos quedan los tiempos en los que el PSOE gobernó en minoría en Monforte o que en A Pobra do Brollón había un bipartito entre socialistas y nacionalistas.

El caso más llamativo fue la rotunda victoria del PSOE en Monforte, liderado por José Tomé Roca. Meses antes de la celebración de los comicios, los socialistas monfortinos manejaban una encuesta en la que rozaban la mayoría absoluta. Les otorgaba entre ocho y nueve ediles, pero de las urnas salieron un total de once (cinco más que en el anterior mandato) de los 17 concejales en liza.

Esta rotunda victoria del PSOE en la capital de la Ribeira Sacra le ha servido a José Tomé para llevar adelante proyectos que en el periodo 2015/2019 no pudo ejecutar al encontrase en minoría en el pleno de la corporación, así como diseñar otros de gran calado asumibles gracias a la importante cantidad de euros de remanentes de tesorería que hay en las arcas municipales.

Así, en dos años se pudo sacar adelante el Plan Especial Casco Histórico, una herramienta imprescindible para ordenar las calles con más solera de la ciudad; pero también realizar importantes mejoras en el saneamiento de otras vías: Chantada, Santa Clara, A Veiga, Juan Montes y Padre Feijóo, obra que supuso una inversión de 1,4 millones de euros; poner en marcha un autobús urbano gratuito (único en Galicia) o pavimentar de nuevo la céntrica y Monforte 4 11 11 9 Mayoría absoluta peatonal Rúa Cardenal.

En cuanto a los dos años que faltan para volver a las urnas, el gobierno de Tomé tiene en mente varios planes estrella, tales como construir un nuevo puente sobre el río Cabe (1,5 millones), renovar todo el alumbrado público (3,2 millones) o reparcelar una gran extensión de terreno urbano en el barrio de Cobas (un millón de euros).

Por lo que se refiere al resto de los municipios de la comarca, estos no disponen de los recursos económicos de Monforte, por lo que sus acciones son más limitadas, a excepción de Quiroga y Chantada, que cuentan con más posibilidades inversoras.

Así, los pequeños municipios se ven obligados a centrarse en mejora de caminos, redes de abastecimiento de agua y saneamiento, pues buena parte de sus presupuestos deben destinarse a servicios sociales, a atender las necesidades de los mayores.

Julio Álvarez Núñez. Anunció su retirada de la política

→ Una vida El alcalde de Quiroga tiene una amplia trayectoria política. Además de regidor durante 34 años, en este tiempo fue asesor de la Consellería de Familia, vicepresidente de la Diputación y presidente de la Fegamp.

→ Obligación Dice que no quería concurrir a las elecciones locales de 2019, pero que pesos pesados del PP le pidieron que continuase al menos un mandato más.

SARRIA

El regreso a la alcaldía del veterano Garrido genera un frente común de PP y PSOE

El gobierno en minoría logra apoyos puntuales del BNG en el pleno y mantiene un pulso con la Xunta por Diego Pazos y Ponte Ribeira

La célebre frase según la cual «la política hace extraños compañeros» podría haberse acuñado en Sarria. Ocurrió en el pasado y se repite en el presente. El regreso a la alcaldía del exsocialista Claudio Garrido tras ocho años, esta vez encabezando la agrupación de electores Camiña Sarria y con el apoyo de Benjamín Escontrela de Galicia Sempre, ha desencadenado un frente común del PP de José Antonio García y el PSOE de Pilar López, partidos estos que, con los mismos protagonistas que en el anterior mandato se tiraban los trastos a la cabeza, comparten cuentas pendientes con Garrido y ahora votan prácticamente al unísono en cada pleno en contra del gobierno y dándose respaldo en sus respectivas mociones.

Gobernar con siete ediles no ha impedido a Camiña y Escontrela proyectos como la compra de la Feculera

En esta tesitura, y con un gobierno en minoría, el equipo del alcalde pudo sacar adelante propuestas como el reglamento del pleno o el controvertido contrato eléctrico gracias al apoyo puntual del BNG de Efrén Castro, que se muestra más equidistante votando según el caso con unas u otras formaciones, pero marcando también territorio en asuntos como la violencia de género.

Camiña Sarria, formada por personas nuevas en política con la excepción de su líder, consiguió junto a Escontrela generar expectativas en su llegada al Concello con dos medidas en un breve plazo y largamente demandadas: la recuperación del turnos de noche de la Policía Local y la entrada en servicio de la piscina cubierta. Pero apareció la pandemia y, con ella, para muchos la excusa para ganar tiempo y mantener cerradas estas instalaciones desde hace más de un año a la espera del trámite que permita la apertura definitiva.

Gobernar con siete ediles no ha impedido a Garrido poner en marcha proyectos de sello propio que no precisan de acuerdos plenarios como la compra de la Feculera, tampoco exenta de polémica política, con vistas a un auditorio a largo plazo. Más difícil será la aprobación de unos presupuestos que Sarria lleva prorrogados desde 2015, para los cuales el alcalde no descarta ir a una moción de confianza, pero que no se vislumbran para este año ya avanzado.

Mientras, el gobierno sarriano capea la situación en la residencia de mayores y mantiene un pulso con la Xunta a propósito de dos temas: Diego Pazos y Ponte Ribeira. En el primer caso la balanza se ha inclinado del lado del Concello, que salió bien parado ante la opinión pública de su decisión de asfaltar tan deteriorada vía pese a no recibir permiso para ello. En el segundo todavía está por ver. La propuesta del Ayuntamiento de recuperar el paso por Ponte Ribeira tras siete años con una pasarela metálica provisional fue denegada por Patrimonio y, pese al recurso municipal, la posibilidad de reapertura, que el gobierno se fija como una de sus prioridades, parece alejarse cada vez más.

En el resto de la comarca, continúan los gobiernos en mayoría y sin sobresaltos, salvo O Páramo, donde el independiente José Luis López tiene el apoyo del PSOE, en una coalición que también se presenta sin fisuras. Es uno de los regidores que se ha estrenado en 2019, junto con Héctor Corujo en O Incio, ambos consolidándose en estos dos años. Por su parte, en Paradela el histórico José Manuel Mato ha dado más presencia a su teniente de alcalde, quizás preparando un futuro relevo.

Claudio Garrido. Un exsocialista y un partido roto

→ Los hechos Garrido fue uno de los socialistas de peso en Lugo. Dejó el partido en 2019.

→ Las circunstancias Tras cuatro años fuera de la política activa, encabezó Camiña Sarria y resultó la lista más votada.

→ Los motivos Desacuerdos con la gestión de la exalcaldesa socialista, Pilar López, de la que había sido mentor.

Reportaje elaborado por Miguel Olarte, X. Lombardero, María Roca, Luis A. Rodríguez y Ana Casanova.