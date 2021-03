Dispar ocupación hotelera en el puente de San José, con reservas de última hora

La ocupación hotelera para el puente de San José es muy variable según las zonas. En A Mariña ven la afluencia inferior a la habitual en fechas similares, en Ribeira Sacra el consorcio de turismo espera una ocupación del 56%, tras el repunte de reservas de última hora y en la capital lucense, la red hotelera cuenta con escasas reservas para pernoctar estos días.

En A Mariña la titular de los apartamentos hobbit de Viveiro, Virginia Mateos, indica que tienen reservados los tres para estos días y que ya hay interés por la Semana Santa. Los visitantes señalan que "están deseando salir del confinamiento y disfrutar de la naturaleza, también nos preguntan por actividades para hacer, pero se harán si es posible".

El gerente del restaurante y hotel Louzao, en Area, Jesús Louzao, dice que la afluencia para pernoctas es baja, aunque espera que haya comidas si el tiempo acompaña: "Nótase un pouco máis de alegría, a ver se se van animando e imos saíndo da penuria, coas festas dos Pepes e o domingo das tortillas temos reservas para comidas e esperemos que a ampliación do horario axude algo".

El hotel Ego, también en Area, habla de reservas flojas, todas de Galicia. "Empieza a moverse lentamente, son para dos o tres días, pero creo que hasta que no pase Semana Santa no habrá mucho más, es lógico porque hay que tener controlada la situación, no vale abrir ahora mucho para cerrar todo otra vez, hay que ir despacio", dice Alejandro Balseiro.

En Burela, según varios representantes del sector, la falta de reservas es la nota dominante, tanto para este puente como para Semana Santa.

De cara al puente de San José, que arranca este viernes, los hoteles de tres y cuatro estrellas de la Ribeira Sacra cuentan con una ocupación del 50%, las casas de turismo rural están al 65% y otro tipo de alojamientos (exceptuando los albergues) se hallan al 52%, según precisan desde el consorcio de turismo, que ha facilitado también las previsiones para la Semana Santa. En hoteles de tres y cuatro estrellas se espera una ocupación del 42%, las casas de turismo rural, del 43% y otros establecimientos —incluidas viviendas de uso turístico— estarán al 67%.

Desde el ente turístico celebran esta recuperación del turismo y la achacan claramante al alivio de las restricciones. Sin embargo, piden a los turistas responsabilidad y recuerdan que las poblaciones de la comarca hay un gran número de vecinos de avanzada edad, por lo que una oleada de contagios podría tener consecuencias severas.

LUGO. En la capital, algunas de las referencias más conocidas, como es el caso del hotel Méndez Núñez, ni siquiera está abierto. Esperará al 26 para regresar a la actividad. Otros en cambio, como el Hotel Santiago, que no cerró durante toda la pandemia, tampoco ha visto un aumento significativo en el número de reservas.

Por su parte, el Eurostars Gran Hotel de Lugo es uno de los pocos que lanzó una promoción para disfrutar durante este puente, dirigida solo a los lucenses.

Catamaranes y O Fuciño do Porco

El paraje O Fuciño do Porco reabre hoy al público, tras la realización de obras en los accesos y escaleras tras unos pequeños derrumbes, y también en la jornada de hoy la Diputación de Lugo inicia la temporada de rutas en catamarán por los cauces del Miño y el Sil, en la Ribeira Sacra.



Sin cita previa

El área natural de O Vicedo puede visitarse en esta época sin cita previa, un sistema que únicamente se aplica durante los meses de julio y agosto.



500

Es el número de reservas que ya suman las rutas en catamarán, una iniciativa turística que "ten un importante retorno no sector servizos da Ribeira Sacra", tal y como destacó la diputada Pilar García Porto.