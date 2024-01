El grupo provincial del Partido Popular "tende a man" al nuevo delegado de Vías e Obras

El portavoz del grupo popular en la Diputación de Lugo, Antonio Ameijide, aseguró que "tendemos a man" al nuevo titular de vías y obras "como fixemos co su antecesor" para poder llegar a consensos y así poder mejorar la red viaria provincial, "que na actualidade está en moi mal estado e é case un perigo na maioría de concellos despois de que Tomé so arranxase as vías provincias daqueles municipios gobernados polos seus afíns".

Los diputados populares mantuvieron una reunión de trabajo en As Nogais. Comprobaron como es preciso que "o goberno provincial reclame ao Goberno central máis implicación" en el arreglo de la autovía A6 y de la N-VI. Consideran que son "vías en moi mal estado de conservación e que precisan de intervencións urxentes para garantir a seguridade dos condutores, así como poñer data á reapertura definitiva das pontes derrubadas e do terraplén".

Otro de los asuntos que debatieron los representantes del PP fue la apertura de la residencia de mayores de Becerreá. Los diputados populares denuncian que, "tras a segunda xunta de goberno do ano, segue sen haber fondos consignados" para a apertura de "un servizo fundamental para o municipio e toda a comarca da Montaña".