Las diputadas del PPdeG apoyan a Candia llevando estampados de pieles a O Hórreo

Las diputadas del PPdeG en el Parlamento gallego mostraron este martes su apoyo a su compañera Elena Candia, presidenta provincial de los populares en Lugo, tras la polémica por unos comentarios sobre su vestimenta realizados por el presidente de la Diputación lucense, José Tomé.

"En pleno século XXI inaceptable o cuestionamento dunha muller pola súa vestimenta como fixo o presidente socialista da Deputación de Lugo", indica el PPdeG en un tuit que acompaña de la imagen de sus diputadas, entre ellas la propia Candia, vestidas con estilo animal print.

En pleno século XXI inaceptable o cuestionamento dunha muller pola súa vestimenta como fixo o presidente socialista da Deputación de Lugo