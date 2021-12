El gobierno de la Diputación llevará al pleno ordinario de este mes, que se celebra el martes 28, la aprobación de las bases del plan único de cooperación con los ayuntamientos de 2022, al que se destinan 21,5 millones de euros, una cuantía similar a la de este año. Como novedad, y para facilitar la tramitación administrativa, algo muy importante sobre todo para los ayuntamientos más pequeños, se establece que solo deberán enviar la documentación que acredite y justifique debidamente las actuaciones realizadas, con lo que se eliminan trámites intermedios.

El presidente de la Diputación, José Tomé Roca, explicó que se trata de "un avance importante para os concellos, que nos expresaban que en ocasións tiñan dificultades para preparar e enviar a documentación en tempo e forma. Desta maneira, dáselles máis autonomía e só deberán informar á Deputación unha vez rematados os traballos ou feitas as accións e actividades".

El mandatario provincial explica que esta medida "forma parte do noso compromiso de máxima cooperación cos concellos. Cada ano tratamos de incorporar melloras no plan único, sempre pensadas para facilitarlles a planificación e a xestión dos investimentos e para que estes fondos sirvan da mellor maneira posible para atender as necesidades dos seus veciños". Así se viene haciendo en los últimos ejercicios para hacer de la Diputación una administración útil y próxima para "combater a crise provocada pola pandemia e favorecer a recuperación social e económica", manifestó Tomé Roca.

Por segundo año consecutivo, el ejecutivo provincial saca adelante este programa de inversiones en el ejercicio anterior a su periodo de vigencia, lo que permite a las entidades locales planificar las acciones municipales con mayor antelación y trabajar con más previsión y tiempo con el fin de aprovechar mejor estos fondos destinados a ejecutar actuaciones en materia de infraestructuras, creación de empleo, servicio de ayuda en el hogar, celebración de actividades y eventos, implantación de la administración electrónica o medidas para luchar contra la pandemia.

APERTURA DEL PLAZO. Al aprobarse este mes las bases del plan único, el gobierno de la Diputación prevé que a finales de enero ya se pueda abrir el plazo para que los ayuntamientos presenten los proyectos que financiarán con estos fondos.

Al igual que sucedió el año pasado, las entidades locales podrán imputar los gastos de contratación de personal desde principios de año, lo que les ayudará a aprovechar mejor el plan único y favorecerá la creación de puestos de trabajo.

La institución provincial continúa con la línea covid-19 para colaborar con los municipios ante las necesidades derivadas de la pandemia y como vía para apoyar a la hostelería, el turismo y el comercio, actividades que figuran entre las más afectadas por el impacto de la crisis sanitaria y que son el músculo de la actividad económica de la provincia. "Esta medida amosa que as políticas da Deputación de Lugo están pegadas á realidade da provincia e axudan a recuperar e a manterse aos sectores produtivos", comentó José Tomé.

El plan único es fiel a su esencia, consistente en la distribución de fondos en función de criterios públicos y objetivos, como son la población, la superficie, la dispersión territorial y la tasa de envejecimiento, según los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística.

Estos criterios establecen una cuantía máxima de 500.000 euros, cantidad que perciben los municipios más poblados como Lugo, Monforte, Vilalba, Sarria y Viveiro, una cifra a la que se acerca el más extenso de la provincia, A Fonsagrada, que ingresará 444.285 euros.

La cuantía mínima se sitúa por encima 200.000, con lo que se blinda la financiación de los ayuntamientos más pequeños. Solo Negueira de Muñiz, con 194.267 euros, no alcanza esa cifra. En orden ascendente, le sigue Triacastela con una financiación de 204.414 euros.