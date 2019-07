La Diputación renueva 17 de sus 25 diputados y solo 8 son mujeres

La Diputación se constituirá previsiblemente el jueves de la próxima semana —el pleno todavía no está convocado— con una fuerte renovación, ya que de sus 25 miembros solo repetirán ocho, y con poca presencia femenina, que no llega ni a un tercio. La proporción de mujeres pasa de 5 a 7, pero sigue sin ser un reflejo de una provincia donde el 51% de la población son mujeres, si bien su participación en la política, como en otras esferas, sigue siendo menor. No obstante, en el futuro gobierno provincial, en el que solo repetirán tres políticos, del PSOE, la presencia femenina se aproximará al 50%.

El BNG será el grupo con más renovación y feminización. Los nacionalistas pasan de dos a tres diputados, al subir en el partido judicial de Lugo, cuyos representantes serán la edil del bipartito de la capital Maite Ferreiro y el exconcejal del exbipartito de Sarria Efrén Castro. El tercer diputado, de A Mariña, será la nueva concejala de Ribadeo Mónica Freire.

La renovación será también muy importante en el grupo socialista, empezando por el candidato a la presidencia de la Diputación. El alcalde de Monforte, José Tomé, ganó la pugna que mantuvo con el aún presidente en funciones, el regidor de A Pontenova, Darío Campos. El proceso también se llevó por delante la secretaría provincial del partido, que ostentaba el diputado Álvaro Santos.

Tomé formó un grupo muy heterogéneo para gobernar la institución, solo modificado a última hora por el PSdeG para incluir a la concejala de Lugo Ana González, que supuso la caída de la lista de la exalcaldesa de O Incio, Laura Celeiro. Será suplente y estará en el equipo ejecutivo del presidente.

En el futuro grupo provincial convivirán distintas sensibilidades del socialismo lucense, como alcaldes veteranos y muy pegados a sus municipios; políticos que se hicieron en los despachos; diputados que proceden del llamado "besteirismo", ejercieron con Campos y continuarán con Tomé o políticos que no fueron "caballeristas" o "sanchistas" y ahora dicen remar en la misma dirección.

De los diez diputados socialistas, repetirán tres: Pablo Rivera, primer teniente en Láncara; Pilar García Porto, portavoz en Antas de Ulla y la alcaldesa de Trabada, Mayra García. Ambas, junto a Ana González y la alcaldesa de Viveiro, María Loureiro, serán las únicas mujeres del grupo socialista.

Menos representación femenina habrá aún en el PP. Al frente de los populares volverá a estar la regidora de Mondoñedo y jefa provincial del partido, Elena Candia, y le acompañará la alcaldesa de O Courel, Lola Castro. En el grupo popular, la renovación será de casi el 60%. Se incorporarán Jorge Castiñeira y Agustín Baamonde, que perdieron las alcaldías de Foz y de Vilalba; regidores con mucho apoyo en sus concellos, como José Ángel Santos (Friol), Pablo Taboada (Palas de Rei) y la propia Castro. También vuelve el alcalde de O Vicedo, Jesús Novo, y por Lugo se suma el concejal Óscar Poy.

Gobierno

Nuevas caras en busca de gestión más tranquila

Tomé se postuló para presidir la diputación defendiendo la necesidad de mejorar la imagen de una institución que comenzó de la peor forma, con la entrega del gobierno al PP durante tres meses por parte de Manuel Martínez, que posteriormente fue expulsado del PSOE, y terminó con un pleno en el que un diputado socialista perdió las formas en una discusión con el anterior.



Gestión

El PSdeG apoya ese cambio y, como Tomé, reconocen que, pese a todo, la gestión de Campos fue aceptable.

LOS DIPUTADOS DE LA LEGISLATURA



José Tomé Roca Alcalde de Monforte

Es regidor de la segunda urbe de Lugo desde 2015, ahora con mayoría absoluta. Fue diputado autonómico y estaba en la Fegamp. Alcalde de MonforteEs regidor de la segunda urbe de Lugo desde 2015, ahora con mayoría absoluta. Fue diputado autonómico y estaba en la Fegamp.



Ana González Abelleira Concejala en Lugo

Es concejala desde 2011, secretaria del PSOE en Lugo desde 2018 y persona de confianza de la alcaldesa, Lara Méndez. Concejala en LugoEs concejala desde 2011, secretaria del PSOE en Lugo desde 2018 y persona de confianza de la alcaldesa, Lara Méndez.



Pablo Rivera Capón Concejal en Láncara

Es concejal desde 2011 y diputado desde 2015. Antes fue responsable de fondos europeos y de nuevas tecnologías de la Diputación. Concejal en LáncaraEs concejal desde 2011 y diputado desde 2015. Antes fue responsable de fondos europeos y de nuevas tecnologías de la Diputación.



José Luis Raposo Magdalena Alcalde de Pedrafita

Alcalde con mayoría absoluta, de nuevo mejorada, desde 1987, ya fue diputado con José Ramón Gómez Besteiro como presidente. Alcalde de PedrafitaAlcalde con mayoría absoluta, de nuevo mejorada, desde 1987, ya fue diputado con José Ramón Gómez Besteiro como presidente.



Xosé María Arias Fernández Alcalde de Castroverde

Cogobernó en su municipio con el BNG en 1999 y desde entonces en solitario y con mayoría. También fue diputado con Besteiro. Alcalde de CastroverdeCogobernó en su municipio con el BNG en 1999 y desde entonces en solitario y con mayoría. También fue diputado con Besteiro.



Pilar García Porto Concejala en Antas de Ulla

Es la portavoz del PSOE en Antas y diputada desde 2011. Fue diputada de economía y, en el último mandato, de cultura. Concejala en Antas de UllaEs la portavoz del PSOE en Antas y diputada desde 2011. Fue diputada de economía y, en el último mandato, de cultura.



María Loureiro García Alcaldesa de Viveiro

Accedió a la alcaldía en 2013 tras la muerte de Melchor Roel y resultó elegida en 2015 y 2019. Fue diputada durante un año. Alcaldesa de ViveiroAccedió a la alcaldía en 2013 tras la muerte de Melchor Roel y resultó elegida en 2015 y 2019. Fue diputada durante un año.



Mayra García Bermúdez Alcaldesa de Trabada

Revalidó la mayoría absoluta que obtuvo en 2015, cuando desbancó al PP tras 24 años en el poder. Es diputada desde entonces. Alcaldesa de TrabadaRevalidó la mayoría absoluta que obtuvo en 2015, cuando desbancó al PP tras 24 años en el poder. Es diputada desde entonces.



Roberto Fernández Rico Alcalde de Ribeira de Piquín

Repite como alcalde tras obtener el mayor respaldo ciudadano de todos los regidores de la provincia. Representará a A Montaña. Alcalde de Ribeira de PiquínRepite como alcalde tras obtener el mayor respaldo ciudadano de todos los regidores de la provincia. Representará a A Montaña.



Roberto García Alcalde de Xermade

Es alcalde desde 2015, ahora con mayoría absoluta. Es uno de los diputados que también proponía el rival de Tomé, Darío Campos. Alcalde de XermadeEs alcalde desde 2015, ahora con mayoría absoluta. Es uno de los diputados que también proponía el rival de Tomé, Darío Campos.



Maite Ferreiro Tallón Concejala de Lugo

La nueva concejala del gobierno bipartito de Lugo será una de las dos representantes del BNG por el partido judicial de Lugo. Concejala de LugoLa nueva concejala del gobierno bipartito de Lugo será una de las dos representantes del BNG por el partido judicial de Lugo.



Efrén Castro Caloto Concejal en Sarria

Estará en el bipartito provincial tras gobernar con el PSOE en Sarria en 2015-2019, una etapa convulsa donde sumó varias áreas. Concejal en SarriaEstará en el bipartito provincial tras gobernar con el PSOE en Sarria en 2015-2019, una etapa convulsa donde sumó varias áreas.



Mónica Freire Rancaño Concejala en Ribadeo

Se estrena como concejala en Ribadeo, aunque antes fue candidata del BNG en A Pontenova. Será la diputada de A Mariña. Concejala en RibadeoSe estrena como concejala en Ribadeo, aunque antes fue candidata del BNG en A Pontenova. Será la diputada de A Mariña.



Elena Candia López Alcaldesa de Mondoñedo

Alcaldesa desde 2015 y responsable provincial del PP, seguirá al frente en la Diputación, que presidió casi tres meses en 2015. Alcaldesa de MondoñedoAlcaldesa desde 2015 y responsable provincial del PP, seguirá al frente en la Diputación, que presidió casi tres meses en 2015.



Javier Jorge Castiñeira Concejal en Foz

Alcalde desde 2011 de una de las principales localidades de A Mariña, perdió el cargo el pasado mes de mayo. Concejal en FozAlcalde desde 2011 de una de las principales localidades de A Mariña, perdió el cargo el pasado mes de mayo.



Jesús Novo Martínez Alcalde de O Vicedo

Sustituyó en la alcaldía a Prado Villapol en 2001 y desde 2003 gana elecciones con mayoría absoluta. Fue diputado entre 2011 y 2015. Alcalde de O VicedoSustituyó en la alcaldía a Prado Villapol en 2001 y desde 2003 gana elecciones con mayoría absoluta. Fue diputado entre 2011 y 2015.



José Pardo Lombao Alcalde de Outeiro de Rei

Es alcalde desde 1997 y en mayo volvió a ganar con solvencia. Continúa como diputado por el partido judicial de Lugo. Alcalde de Outeiro de ReiEs alcalde desde 1997 y en mayo volvió a ganar con solvencia. Continúa como diputado por el partido judicial de Lugo.



Francisco Balado Teijeiro Alcalde de Castro de Rei

El alcalde de Castro de Rei desde 2011 seguirá ejerciendo como diputado y compatibilizando la política con la abogacía. Alcalde de Castro de ReiEl alcalde de Castro de Rei desde 2011 seguirá ejerciendo como diputado y compatibilizando la política con la abogacía.



Jesús Núñez Díaz Alcalde de As Nogais

El empresario de As Nogais y alcalde desde 2011 fue elegido diputado en 2017 y continuará como representante por Lugo. Alcalde de As NogaisEl empresario de As Nogais y alcalde desde 2011 fue elegido diputado en 2017 y continuará como representante por Lugo.



José Ángel Santos Sánchez Alcalde de Friol

Fue el alcalde del PP que obtuvo más respaldo ciudadano el 26-M. Friol es feudo popular y se ve recompensado en la Diputación. Alcalde de FriolFue el alcalde del PP que obtuvo más respaldo ciudadano el 26-M. Friol es feudo popular y se ve recompensado en la Diputación.



José Antonio García López Concejal en Sarria

Comenzó como independiente, fue diputado y alcalde con el PP y a mitad de mandato será relevado por José Fernández, de Samos. Concejal en SarriaComenzó como independiente, fue diputado y alcalde con el PP y a mitad de mandato será relevado por José Fernández, de Samos.



Óscar Poy Franco Concejal en Lugo

Fue una de las incorporaciones al grupo popular en el Concello de Lugo y compatibilizará su labor en este con la Diputación. Concejal en LugoFue una de las incorporaciones al grupo popular en el Concello de Lugo y compatibilizará su labor en este con la Diputación.



Pablo Taboada Camoira Alcalde de Palas de Rei

Es alcalde desde 2011, aunque lleva vinculado al Concello desde 1995 como funcionario y desde 2007 como concejal. Alcalde de Palas de ReiEs alcalde desde 2011, aunque lleva vinculado al Concello desde 1995 como funcionario y desde 2007 como concejal.



Lola Castro Ochoa Alcaldesa de O Courel

Accedió a la alcaldía en 2009 con una moción de censura y desde 2011 con mayoría y se alternará con José Luis Álvarez, de Pantón. Alcaldesa de O CourelAccedió a la alcaldía en 2009 con una moción de censura y desde 2011 con mayoría y se alternará con José Luis Álvarez, de Pantón.