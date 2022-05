La Diputación reclama un plan de recuperación integral y promoción del Camino Real

La Diputación de Lugo ha reclamado a la Xunta un plan de recuperación integral, señalización y promoción del Camino Real en la provincia, una petición acordada por unanimidad en el pleno de mayo, al aprobarse una moción defendida por el PSdeG. En un comunicado remitido a los medios, la portavoz socialista del Gobierno, Pilar García Porto, ha pedido que el plan se aplique a la totalidad de los ayuntamientos por los que transcurre el trazado del Camino Real, "y no de forma parcial como se hizo en los trabajos del 2017".

Además, la propuesta recoge que la Xunta de Galicia, teniendo en cuenta las aportaciones de las administraciones locales, diseñe acciones de promoción del Camino Real como atractivo cultural y turístico, ligado a la promoción general de diferentes rutas del Xacobeo en la provincia de Lugo.

La diputada de Promoción del Territorio y Turismo ha concretado que este itinerario entra la provincia por Pedrafita do Cebreiro, recorre los ayuntamientos de Triacastela, As Nogais, Becerreá, Láncara, O Corgo, Lugo, Outeiro de Rei, Rábade y Begonte, y sale de la provincia de Lugo por Guitiriz hacia la provincia de A Coruña.

"A pesar de las reclamaciones de vecinos y vecinas, asociaciones culturales y medioambientales, y estudiosos de numerosos ámbitos, el Camino Real de Lugo no ha conseguido de las autoridades de la Xunta la protección y la puesta en valor que merece su importancia histórica", ha señalado.

García Porto ha indicado que la Xunta de Galicia inició en 2017 el diseño de un plan parcial para hacer tareas de señalización en los ayuntamientos de Triacastela, As Nogais, Becerreá, Láncara y OCorgo. "Un plan en el que apenas se invirtió entonces 50.000 euros y que después quedó interrumpido, sin extender al conjunto del trazado". "Desde el 2017 hasta este año pasaron cinco años y no se hizo ni uno solo kilómetro más en relación con el Camino Real. Lo cierto es que no entendemos por que no se hizo el trazado completo, y tampoco entendemos que sabiendo de la relación que tiene con el Camino Francés y el de Invierno no se aprovechasen fondos del Xacobeo para impulsarlo", ha indicado.

La diputada ha considerado que la motivación puede estar en la "desgana por la preocupación del patrimonio", ya que está generando "caminos de primera y caminos de segunda, porque al Camino Real le pasa como al Camino al Mar, que sigue esperando por su reconocimiento oficial".