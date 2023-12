La Diputación ratifica que abrirá la residencia de Becerreá "canto antes"

La Diputación de Lugo ratificó ante los vecinos que conforman la plataforma en favor de la residencia de mayores de Becerreá su compromiso de abrir "canto antes" estas instalaciones. Así, el diputado de Promoción Económica e Social, Pablo Rivera, se reunió el día 4 de diciembre con representantes de este colectivo para explicarles "detalladamente e con total transparencia" los pasos que ya ha dado la institución provincial y los que dará próximamente para poner la residencia en funcionamiento.

"Neste momento a Deputación está pendente de que a empresa subministradora lle proporcione a autorización do enganche á rede para dar por rematado o proceso de construción e instalación do centro de transformación, que é o que dotará da subministración eléctrica a residencia", explicó Rivera a los vecinos.

El diputado provincial incidió, en este sentido, en el hecho de que el proyecto presentado en su día por el alcalde, el independiente y exsocialista Manuel Martínez, "estaba incompleto" al no contemplar ese centro de transformación. Por este motivo fue necesario que el actual gobierno provincial tuviera que "tramitar a redacción do proxecto de instalación deste equipamento, buscar consignación orzamentaria para acometelo por importe de 100.000 euros e contratar e acometer as obras", trasladó Pablo Rivera a los representantes de la plataforma.

Una vez finalizada la construcción e instalación del centro de transformación, "os seguintes pasos serán sacar a contratación pública os medios e equipamentos necesarios, como camas, mobiliario, cociña, lavandería e comedor, entre outros", añadió Rivera, que estimó que estas acciones supondrán un coste total de 1,5 millones de euros. "A partir de aí farase a selección e a contratación do persoal, sempre e cando as instalacións conten xa co Permiso de Inicio de Actividade (PIA), que debe conceder a Xunta de Galicia", añadió el diputado provincial.

Pablo Rivera subrayó, en todo caso, que la Diputación cumplirá su compromiso de abrir la residencia de Becerreá, "igual que mantemos os compromisos adquiridos co resto de concellos con proxectos en marcha ou como demostrou coa apertura de seis residencias no pasado mandato".

El portavoz del grupo provincial del Partido Popular, Antonio Ameijide, consideró no obstante que el gobierno provincial "minte" en este asunto, ya que "os orzamentos aprobados polo PSOE e BNG para 2024 non contemplan en ningún apartado fondos para a apertura desta residencia".

Tras la reunión de Pablo Rivera con la plataforma vecinal, Ameijide ironizó con que "aínda que non levan nin unha semana aprobados, o goberno provincial xa terá que emedar os seus propios orzamentos".