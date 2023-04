La Diputación promociona el patrimonio románico a través de 16 visitas gratuitas

La Diputación de Lugo promueve en el mes de mayo la tercera edición de su programa de rutas para dar a conocer la riqueza del románico en la provincia, que ofrecerá 16 recorridos en cinco jornadas por cerca de una veintena de municipios.

Esta iniciativa, organizada para conmemorar el Día de la Transrománica -la Diputación ingresó en 2020 en esta ruta, reconocida con el sello Itinerario Cultural del Consello de Europa-, dispone de un total de 400 plazas, con un máximo de 25 participantes en cada una de las visitas, que estarán conducidas por un guía oficial de turismo.

Las personas interesadas pueden inscribirse en la web inscricions.deputacionlugo.org desde mañana hasta completar el aforo de cada salida. Para obtener más información, se puede llamar al 982.26.00.11 o al 982.26.02.34 o remitir un correo a [email protected].

Itinerarios

Las rutas se llevarán a cabo en la propia jornada conmemorativa, el 9 -en la que desde las 11.00 se visitarán la catedral de Lugo y el burgo medieval-, y en dos fines de semana.

Así, el 6 se efectuarán las salidas O románico nas Terras da Ulloa: Antas de Ulla (10.30 horas), Basílica de San Martiño de Mondoñedo, en Foz (10.30), O románico de Taboada (16.30) y O románico nas Terras da Ulloa: Palas de Rei e Monterroso (16.30).

El domingo 7 las propuestas son Pantón: A ruta do monacato feminino (10.30 horas), O románico na contorna do Miño e o Camiño de Santiago: Portomarín e Paradela (11.00), Sarria: o románico no Camiño Francés (16.30) y O Saviñao: románico con vistas ao Miño (16.30).

O románico en Chantada (10.30), Monforte na historia (10.30) y O románico no Xeoparque das Montañas do Courel (16.30) son las rutas del sábado 13, mientras que el programa se despedirá el 14 con O románico de Sober (10.30), Santa María de Meira (11.00), O románico do Lugo rural e Guntín (16.30) y Os tempos dourados de Afonso IX. Visita a unha importante vila medieval do Reino de Galicia: Viveiro (17.00 horas).