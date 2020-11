La Diputación pide más gasto estatal en Lugo con los votos de PP y BNG

La incidencia de los presupuestos estatales y autonómicos en la provincia estuvieron muy presentes en el pleno de la Diputación y rompieron la unidad de voto del bipartito. El Bloque apoyó la moción del PP en defensa de varias enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado de 2021 para la ejecución de infraestructuras viarias y ferroviarias en la provincia, que se aprobó con el voto en contra del PSOE. Por razones de aforo, periodistas y asesores siguieron la sesión a través de una pantalla desde el salón de actos.

Los populares pedían fondos para la A-56 Lugo-Ourense, el intercambiador de la A-54 con la A-56 en Guntín, el primer tramo de la A-74 en A Mariña, así como para la mejora del ferrocarril entre Lugo a Monforte y para Feve.

El portavoz del BNG, Efrén Castro, se mostró en desacuerdo con los argumentos del PP, "pois o seu partido esqueceu estas obras cando gobernaban", pero anunció que su grupo apoyaría la petición, "como calquera outra que redunde en beneficio da provincia".

La diputada de economía, Mayra García, rebatió las afirmaciones de Castiñeira sobre el mayor esfuerzo inversor de la Xunta frente al Estado. "O gasto estatal diríxese principalmente a infraestruturas, eido no que fai un desembolso moito maior, pero vostedes suman todos os conceptos de gasto da Xunta", aseveró.

PSOE y BNG critican la "actitude machista" del PP al atribuir el covid a la marcha del 8-M ante la indignación de Castiñeira

El presidente de la institución, José Tomé, ironizó con las promesas de ejecución de la A-76, de Monforte a Ponferrada, "pero en dúas lexislaturas o PP non fixo nada. Rajoy programaba, pero non executaba, como denunciou o Tribunal de Contas estatal". Tomé criticó la consignación en los Orzamentos da Xunta de obras como el acceso al puerto seco de Monforte, "que despois non se fan".

El pleno aprobó una moción conjunta de PSOE y BNG para exigir a la Xunta "medidas efectivas" para frenar la segunda ola del coronavirus. En concreto se pedía el refuerzo del sistema sanitario, con la contratación de médicos y personal de refuerzo, sobre todo en atención primaria. También se le reclamó a Núñez Feijóo que abra un diálogo efectivo con las alcaldías y que asuma los costes de desinfección de los colegios.

La portavoz socialista, Pilar García Porto, criticó la actitud de la Xunta "pola arbitrariedade" al cerrar municipios como Monforte, Viveiro o Burela, "cando outros como O Incio, Cospeito ou Palas tiñan un maior número de casos por cada 100.000 habitantes".

Castiñeira replicó que las medidas de la Xunta son sugeridas por el comité de expertos, que no solo tiene en cuenta la incidencia de casos, sino la trazabilidad. "Nalgúns concellos pequenos, os brotes estaban moi localizados, mentres que se pecharon algúns núcleos grandes ao detectarse brotes máis diseminados".

La alusión de Castiñeira a la incidencia de la manifestación feminista del 8 de marzo en la expansión de la primera ola del covid desató la indignación de PSOE y BNG. Efrén Castro recriminó la "actitude machista" del PP. "¿Por que non falan dos estadios cheos, ou do congreso de Vox?", arguyó y Tomé se refirió a la concentración "dos tres magníficos de Colón".

Castiñeira se mostró molestó con el comentario inicial de Castro, al que interrumpió, lo que le valió una advertencia de expulsión. El portavoz del PP recordó que el manifiesto insitucional contra la violencia de género, leído al inicio de la sesión, "foi redactado polo BNG e retiramos a nosa propuesta na busca de consenso porque somos sensibles cos dereitos das mulleres", señaló.