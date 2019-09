La Diputación ofrece hasta final de año 15 actividades medioambientales gratuitas

La Diputación de Lugo promueve hasta final de año una quincena de actividades medioambientales totalmente gratuitas que se llevarán a cabo en las reservas Terras de Miño y Os Ancares. El diputado de medio ambiente, José Luis Raposo Magdalena, presentó este viernes la programación de esta iniciativa que cuenta con casi 400 plazas. Se ofrecerán cursos y talleres sobre el cambio climático, el cuidado de las plantas, la poda, compostaje y cocina creativa.

El plazo de inscripción se abrirá el próximo lunes a partir de las 12.00 horas. Las personas interesadas tendrán que reservar su plaza en la página web de la Diputación o en este enlace. También se puede formalizar la inscripción a través del correo electrónico [email protected] o llamando al número de 982.22.78.13. Las inscricipciones se harán por orden de inscripción. Raposo precisó que la programación se divide según la edad de los participantes "así, habrá iniciativas para adultos, infantís e familiares".

En el centro de interpretación Terras do Miño las actividades para adultos se iniciarán el 16 de octubre, con la charla Comprender o cambio climático para evitalo; el día 26 se ofrecerá un curso de cosmética sólida y orgánica; el 30 de noviembre, se llevará a cabo la iniciativa As plantas do noso entorno; el 14 de diciembre, O coidado das plantas do interior da casa y el 21 de diciembre se ofrecerá una taller sobre la poda. Además, el salón de actos de la Diputación acogerá del 14 al 19 de octubre un curso de micología. Todas las actividades cuentan con 20 plazas.

Terras do Miño también acogerá en noviembre dos talleres familiares. Uno, el día 9, sobre el fototrampeo de mamíferos y otro el 23, sobre los bosques de la reserva. Además, los días 23, 26, 27 y 30 de diciembre se organizarán talleres navideños para los niños.

En Os Ancares las actividades se llevarán a cabo en tres concellos. En Becerreá se impartirá en el centro social un curso para adultos sobre el compostaje el día 7 de octubre y un taller infantil sobre decoración de Navidad, que tendrá lugar del 26 al 28 de diciembre.

En Cervantes los alumnos del CPI podrán participar en un taller de cocina creativa el día 18 de octubre y en un curso de micología el 8 de noviembre.

Por último, en Navia de Suarna se impartirá del 19 al 26 de octubre un obradoiro sobre el manejo de los teléfonos y el 27 de diciembre se celebrará una jornada de juegos populares para los niños.

INICIATIVAS PARA ESCOLARES. El diputado recordó además que continúa abierto el plazo para que los colegios de la provincia soliciten visitas y actividades organizadas especialmente para escolares en el Centro de Interpretación Terras do Miño y para el Centro de Interpretación na Rúa. "O programa no que os profesionais imparten os obradoiros nos propios centros educativos. Se os centros están interesados, poden solicitalo no número 982.22.78.13 ou en [email protected]", señaló.