La Diputación de Lugo ha anunciado que presentará un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) contra la sentencia del Juzgado de lo contencioso administrativo número uno de la ciudad que anula la entrada de la institución provincial en el accionariado de Tragsa y la contratación a esta empresa del servicio de mantenimiento de las zonas verdes que antes hacía Suplusa. En concreto, en una sentencia con fecha del 31 de marzo y que dio a conocer el viernes pasado el PP de Lugo, el juzgado estima un recurso presentado por el Grupo Provincial del PP y anula un decreto de la Presidencia de la Diputación con fecha del 13 de diciembre de 2019, por el que el gobierno decidió entrar en el accionariado de Tragsa al comprar una acción.

Asimismo, el fallo anula el acuerdo de la junta de gobierno del 27 de diciembre de 2019 por el que, con base en el citado decreto de la Presidencia, decide encargar a Tragsa el mantenimiento de las zonas verdes, un servicio que antes hacía Suplusa. Además, señala que la Diputación tendrá que pagar las costas procesuales.

La Diputación de Lugo señala que los informes elaborados al respecto muestran un profundo desacuerdo con el contenido del fallo porque consideran que la institución provincial "siguió en el procedimiento de forma clara, meridiana y palmaria" todos los trámites necesarios para la compra de la acción de Tragsa, tal y como avalan los informes que obran en los expedientes, emitidos por los servicios de la Secretaría Xeral, Secretaría Xeral Adxunta, Intervención y Patrimonio.

La institución provincial, que señala que la sentencia no es firme por lo que no modifica en ningún aspecto la relación de la Diputación con Tragsa como medio propio personificado, asegura que, en tanto no se resuelva el recurso de apelación y con el fin de extremar las garantías de seguridad jurídica de las actuaciones provinciales, los servicios jurídicos estiman procedente adoptar acuerdo por el pleno en el mismo sentido que los acuerdos adoptados por las corporaciones a las que hace referencia la sentencia.

Con base en ello, ha convocado un pleno extraordinario y urgente que tendrá lugar el martes a las 14.30 horas para abordar estos asuntos.