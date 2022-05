La Diputación de Lugo hará fijos a 110 empleados de carácter temporal

El presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé Roca, anunció que la institución impulsará un proceso de estabilización laboral de 110 plazas ocupadas hasta el momento por personal temporal. Tomé avanzó esta decisión tras la firma de un convenio con los sindicatos para incluir estos puestos en la oferta pública de empleo (Ope) de este año y desarrollar así la ley de reducción de la temporalidad en el sector público aprobada por el Gobierno central. La propuesta contó con el respaldo de UGT, CC.OO. y CSIF. La CIG se abstuvo. La OPE incluye también 19 plazas de acceso libre.

Tomé puso en valor el acuerdo alcanzado, ya que la administración podría promover la estabilización sin diálogo con las fuerzas sindicales, "pero este goberno ten a firme vontade de chegar sempre aos maiores consensos posibles cos representantes dos traballadores da institución, dun xeito especial en todo o que ten que ver coas súas carreiras profesionais ou situación laboral".

El mandatario provincial recalcó que este acuerdo beneficia a todas las partes. "É importante para os traballadores, como beneficiarios directos, pero tamén para a Deputación e a administración local, porque avanzamos na estabilidade no emprego público, e para os veciños da provincia, porque esta aposta pola estabilidde ten por obxectivo último a mellora da prestación dos servizos públicos e do noso traballo deo cooperación cos concellos".

En esta línea, el presidente insistió en que sacar a una Ope para estabilizar 110 plazas redundará "nunha mellora significativa das condicións laborais destas persoas, ás que daremos seguridade no emprego". Tomé agregó que esta medida se adopta para "cumprir co espíritu da nova lei e dende o convencemento de que a estabilidade laboral e as boas condicións de traballo son fundamentais para asentar e consolidar uns servizos públicos modernos, áxiles, de calidade, e capaces de evolucionar dacordo coas necesidades da cidadanía".