La Diputación de Lugo aprueba 2,2 millones de euros para mejoras en carreteras

La junta de gobierno de la Diputación de Lugo aprobó en su sesión de este viernes algo más de 2,2 millones de inversión para la mejora de su red de carreteras. El anuncio lo realizó la portavoz del gobierno socialista, Pilar García Porto, en rueda de prensa.

Las carreteras beneficiadas con estas actuaciones de mejora son un total de cuatro, que discurren por los ayuntamientos de Friol, Outeiro de Rei, Begonte, Cospeito, Lugo, Guntín y Paradela.

El primer proyecto aprobado fue la adjudicación de la obra para un tramo de la LU-P-1611 (más conocida como cinturón comarcal), a su paso por Friol, Outeiro de Rei y Begonte. El importe de los trabajos, que afectarán al tramo que va del kilómétro 49 al 57, es de 700.000 euros y el plazo de ejecución de tres meses, "aínda que a empresa adxudicataria comprometeuse a rematar en cinco semanas", anunció García Porto.

La junta de gobierno también adjudicó obras en la LU-P-1702, que va desde Feira do Monte a Fontefría por Pino, dentro del municipio de Cospeito. En este caso, la inversión prevista es de 92.500 euros, para un tramo que va desde el inicio de la vía hasta el kilómetro 1,365. Sobre los plazos de ejecución, García Porto señaló que "a empresa adxudicataria comprometeuse en rematar os traballos en dúas semanas".

La LU-P-2913 será reparada entre Lugo y Guntín

La LU-P-2913, que une Lugo con Guntín, también será otra de las beneficiadas con las inversiones de mejora aprobadas este viernes. En concreto, se destinarán 192.000 euros para mejorar un tramo de 3,9 kilómetros —entre los puntos 4,3 al 8,2— con un plazo de ejecución, "de dúas semanas desde que comencen as obras", aseguró García Porto.

Hará una inversión de 80.000 euros en Paradela

El cuarto proyecto aprobado consiste en la renovación de la LU-P-4202, en Paradela. En esta obra, que se ejecutará entre los kilómetros 3,5 al 5, se invertirán 80.000 euros, siendo el plazo de ejecución de los trabajos de un mes.

Además de estas mejoras en estructuras viarias, la junta de gobierno también dio el visto bueno a un contrato de 1,2 millones de euros para la ejecución de labores de desbroces en 34 ayuntamientos. En concreto esta actuación está dividida en once lotes y beneficiará a vías de O Vicedo, Viveiro, Xove, Ourol, Barreiros, Ribadeo, Trabada, Lourenzá, Mondoñedo, Abadín, Cospeito, Rábade, Outeiro de Rei, Guitiriz, Begonte, Baleira, Baralla, Láncara, Becerreá, As Nogais, Cervantes, Pedrafita do Cebreiro, Antas de Ulla, Monterroso, Portomarín, Palas de Rei, O Páramo, Paradela, Sarria, Bóveda, A Pobra do Brollón, Monforte, Pantón y Sober.