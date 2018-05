El gobierno de la Diputación de Lugo ha censurado el "espectáculo público preparado para el pleno" celebrado este martes y ha lamentado que "a puerta cerrada el Partido Popular aprueba que Suplusa cueste a los lucenses más de 100.000 euros y rechaza su disolución".

"El PP miente, diciendo que abandonó el pleno para no tratar la disolución de Suplusa por la falta de un diputado, pues ya no se podía debatir al no estar en la sesión plenaria la mayoría absoluta de la corporación que se requiere para hacerlo y al no ser válido el voto de calidad del presidente por tratarse de un asunto de urgencia, tal y como dicta la ley", expone.

Por el contrario, critica que "seguidamente, en la junta general de Suplusa, que es privada, y a la que el gobierno llevó la misma moción de urgencia, el PP votó en contra de la disolución de Suplusa y aprobó que este organismo cueste a los lucenses más de 100.000 euros".

"Es evidente que el Partido Popular preparó toda una escena teatral en el pleno para no hablar públicamente de los 100.000 euros que hace pagar a todos los lucenses por mantener un organismo que no es útil a los vecinos pero sí al PP", sostiene el gobierno provincial.

En este sentido, reprueba que "el PP aprobó en la junta general de Suplusa salarios superiores a los 57.000 euros y a los 41.000, que nunca existieron en este organismo, así como dietas de 151 euros por asistir a cualquier reunión que decidan convocar".

Informa a mayores de que el consejero del BNG fue sustituido por uno del PP y de que los tres del gobierno también abandonan Suplusa, "por lo que serán sustituidos".

"MANIOBRA". Por su parte, la portavoz del grupo provincial del PP, Elena Candia, explicó que "esto era una maniobra para que pudieran tener la mayoría suficiente para aprobar la disolución de Suplusa, que es lo que les preocupa, quitarle los instrumentos de trabajo a quien primero nombraron presidente”.

La diputada destacó que Suplusa “tiene trabajadores, proyectos en marcha y se constituyó hace muchos años. Pudo hacer cosas bien y cosas mal, pero no se puede expulsar a un diputado por eso. Creo que se están traspasando los límites y tendremos que seguir con nuestra hoja de ruta ante este desgobierno”.