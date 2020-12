La Diputación de Lugo acaba de iniciar los trabajos del plan de ahorro energético [email protected], que supondrá la sustitución de 3.200 luminarias por otras de tecnología led en 38 concellos de la provincia. Esta actuación supondrá un ahorro global de 62.000 euros al año para estos municipios.

Así lo estimó este martes el presidente provincial, José Tomé Roca, tras firmar con las empresas adjudicatarias de este proyecto los correspondientes contratos de suministro e instalación de material, un trámite que, según recalcó, permite que se inicien hoy mismo esas tareas. El gobierno provincial adjudicó ese contrato en cerca de 530.000 euros, dividido en tres lotes.

BENEFICIARIOS. La Diputación adjudicó a la empresa Manuel Novoa Castro S.L.U., en 174.000 euros, esos trabajos en los concellos de Meira, Burela, A Pastoriza, Riotorto, Lourenzá, Ourol, Mondoñedo, Xermade, O Vicedo, Ribeira de Piquín, Alfoz, Trabada, O Valadouro y Vilalba.

El segundo contrato, que supone una inyección de 186.000 euros, lo asume la empresa Hallman Energie S.L. y afectará a los municipios de Baralla, Begonte, Castro de Rei, Castroverde, Cervantes, Cospeito Friol, Guntín, Láncara, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz y Rábade.

Por último, la tercera adjudicataria, Cyme Santos Héctor S.L., ejecutará por casi 167.000 euros esas mismas actuaciones en los ayuntamientos de A Pobra do Brollón, As Nogais, Carballedo, Folgoso do Courel, Monforte, O Incio, O Páramo, O Saviñao, Pantón, Quiroga, Samos y Sober.

En el acto de firma de los contratos, José Tomé recordó que el programa [email protected] está dotado con 723.000 euros, de los que el 80% son fondos europeos que la Diputación de Lugo consiguió a través de Idae (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía), un organismo que depende del Ministerio de Transición Ecológica.

VENTAJAS. Los 38 concellos adheridos a este proyecto ahorrarán de forma global unos 62.000 euros, hasta un 63% de la facturación eléctrica de las instalaciones municipales en las que se actuará -fundamentalmente, alumbrados públicos exteriores-, según las estimaciones del gobierno provincial.

Además, el ejecutivo que lidera Tomé destacó que la tecnología led permitirá reducir el consumo en un total de 450.000 kilovatios al año, algo que minimizará la huella de carbono. Por último, hizo hincapié en que el plan [email protected] forma parte del "obxectivo estratéxico" de la Diputación de cooperar con los municipios para que puedan prestar "servizos públicos eficientes á cidadanía aforrando custos, pero tamén preservando o medio ambiente".