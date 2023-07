La Diputación inicia curso con nuevos protagonistas pero temas recurrentes

La Diputación Provincial de Lugo arrancó el curso con nuevos protagonistas —tras las elecciones del 28-M se renovaron 15 de los 25 diputados de la corporación— que abordaron un orden del día al que regresaron mociones que ya resultan recurrentes a la hora de evidenciar las diferencias que separan al gobierno bipartito del PSOE y BNG con la bancada del PP, en la oposición.

Educación y sanidad volvieron a copar gran parte de un debate en el que el bipartito aprovechó para reprochar a la Xunta los recortes en estas materias, mientras que los populares volvieron a contratacar con el mal estado de las carreteras de la red provincial.

Y es que, aunque por parte de todos los bandos había intención de iniciar el curso en un tono moderado, como así fue, el primer rifirrafe entre el presidente de la Diputación, José Tomé, y el nuevo portavoz de los populares, Antonio Ameijide, no tardó en producirse. Fue a raíz del denominado Tribunal Administrativo de Recursos Contractuais, un ente de nueva creación que Ameijide tachó de "innecesario e que cheira a chiringuito", dejando en el aire la pregunta de "a quen queren colocar aí?".

Ante la afirmación, Tomé tiró de retranca. Dio la bienvenida a la corporación al nuevo portavoz de los populares y achacó a su falta de experiencia "non ler ben a proposta. Porque aquí non se fala de colocar ninguén, senón de desfacer líos que vostedes mesmos fan". El presidente provincial también advirtió al popular en su estreno que "antes de acusar fará ben en informarse" y le recomendó que en lo sucesivo "non vaia por eses charcos".

Unos consejos que Ameijide también recibió con ironía. "Agradezo ese paternalismo co que me trata", dijo, para luego subrayar que "cando me acusa de non ler parece que vostede tampouco quere entender ou que eu digo, porque na súa proposta non se fala de cal será o procedemento de elección de persoal". El debate lo cerró Tomé, quien dijo no entender "a fixación que teñen os populares cos chiringuitos, cando o que fixemos desde aquí foi suprimilos", en referencia a Suplusa.

Educación

La socialista Pilar García Porto fue la encargada de defender una moción de su grupo para reclamar a la Xunta "o fin dos recortes" en educación y exigir "un plan educativo para o rural galego". A cuenta de la polémica por la reducción de profesores el próximo curso en los centros de Abadín y O Incio, la socialista recordó que desde que el PP gobierna en la Xunta "perdéronse 841 docentes e 164 centros tiveron que pechar", unos datos que la popular Carmen José López tildó de "demagóxicos, porque falan de reducción de educadores cando hai unha grave caída demográfica".

Por su parte, el nacionalista Daniel García también intervino por primera vez en un pleno provincial, criticando el modelo educativo urbano de la Xunta, "que non dá os mesmos dereitos aos nenos do rural".

Sanidad

Los miembros del bipartito también presentaron sendas mociones, que se debatieron como un único punto, para denunciar los problemas que afectan a la sanidad pública y a la atención primaria.

Para Pilar García Porto, la Xunta "leva 14 anos xogando coa nosa saúde", a lo que el nacionalista y actual vicepresidente provincial, Efrén Castro, añadió que un ejemplo de ello "é que a atención primaria está na Uci, porque o PP fixo da precariedade unha constante". El popular Francisco Balado lamentó, por su parte, que "culpen a Xunta de algo que afecta a todo o Estado" y acusó a los miembros del bipartito de presentar datos que "distorsionan a realidade".