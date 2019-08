La Diputación impulsa Os Ancares y O Courel como recursos turísticos

La responsable de Régimen Interior, Promoción del Territorio y Turismo en la Diputación de Lugo, Pilar García Porto, ha presentado este miércoles la creación de una Red Profesional de Turismo Científico para el territorio de Os Ancares y O Courel, con el fin de impulsar "nuevas iniciativas turísticas vinculadas a la ciencia" en este espacio natural.

La diputada socialista, acompañada por la directora de Observer Science Tourism, Maite Vence Fernández, ha subrayado que "se da un paso más al fomentar un turismo sostenible en estas montañas". Dicha red estará formada por los 16 ayuntamientos que conforman este espacio natural: Baleira, Becerreá, Cervantes, Folgoso do Courel, A Fonsagrada, O Incio, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, As Nogais, Pedrafita do Cebreiro, A Pobra do Brollón, Quiroga, Ribas de Sil, Ribeira de Piquín, Samos y Triacastela.

Además, se contará con el apoyo de universidades, administraciones encargadas de la planificación y diseño de políticas turísticas, gestores públicos y también empresas de turismo, fundaciones e investigadores. Con esta nueva iniciativa, según ha indicado García Porto, "la Diputación continúa desarrollando actuaciones que refuerzan la oferta turística de la provincia", y posicionan la montaña de Lugo como un destino "diferenciado, basado en la sostenibilidad, y vinculado al turismo de naturaleza y a la ciencia ciudadana".