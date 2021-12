Diputación y EOI lanzan un plan de inserción laboral para 400 jóvenes

El presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé Roca, presentó este jueves, junto al director del departamento de Aceleración Empresarial de la Escuela de Organización Industrial (EOI), Javier Benito, el plan de empleo Reiníciate: enfoca o teu futuro.

Esta nueva iniciativa, dotada con algo más de un millón de euros de presupuesto, tiene como objetivo favorecer la inserción laboral de más de 400 jóvenes de la provincia a través de la formación gratuita en profesiones con alta demanda vinculadas con las nuevas tecnologías y la digitalización. Los participantes harán prácticas remuneradas en empresas y entidades.

José Tomé, que también estuvo acompañado por el diputado de Promoción Económica e Social, Pablo Rivera, explicó que esta actuación forma parte del Plan de Impulso da Economía da Provincia lanzado por la Diputación para favorecer la reactivación del tejido productivo frente al impacto de la pandemia.

El programa tendrá un coste de 1.082.950 euros, aportados en un 85,9% por la EOI a través del Fondo Social Europeo, lo que supone 930.254 euros. La institución provincial asume el 14,1% restante, con la cantidad de 152.695 euros. El programa da continuidad al Reiníciate: dixitaliza a túa empresa, que también pusieron en marcha ambas entidades con una gran acogida.

Este plan de inserción laboral arrancará en enero y se prolongará durante un año. Las 400 plazas están destinadas a desempleados entre los 16 y los 30 años de los 67 municipios de la provincia, que deben estar inscritos en el Sistema de Garantía Xuvenil para poder participar.

"O obxectivo é darlles ferramentas que lles axuden a atopar traballo, polo que recibirán formación especializada, teórico e práctica, nos perfís profesionais que se están demandando", dijo Tomé.

Contenidos. Esta formación estará dirigida, principalmente, a la adquisición de conocimientos y tareas vinculadas a las nuevas tecnologías, la digitalización y la administración electrónica. Los contenidos de las 23 acciones previstas se centrarán en las ramas de community manager y márketing digital, gestión informática para pymes y asociaciones, gestión informática para licitaciones públicas y gestión comercial y redes sociales.

Estos programas se impartirán de manera semipresencial con el fin de facilitar que el alumnado "poida recibir formación desde calquera punto da provincia, cun trato persoalizado e fomentando o traballo en equipo", destacó el mandatario provincial.

Esta propuesta de la Diputación y de la EOI incluye hasta tres meses de prácticas non laborales que serán remuneradas. Los alumnos podrán trabajar en empresas y asociaciones lucenses y cobrarán unos 700 euros al mes durante este periodo.

PREVISIÓN DE INSERCIÓN. Los organizadores del programa confían en que al menos un 25% de los participantes alcancen la inserción laboral. "Calculamos que uns cen mozos e mozas conseguirán emprego ao rematar este programa, pero oxalá poidamos superar esa porcentaxe", subrayó el presidente de la Diputación.

Este plan constituye una apuesta por las políticas activas de empleo "nun momento que está sendo especialmente delicado pola pandemia mundial que atravesamos. Esta etapa de crise obríganos a aproveitar oportunidades para reinventarnos e a formación é a ferramenta indispensable para facelo", manifestó Tomé.

Este proyecto también constituye, según aseguró, "unha medida de apoio ao rural, para que os mozos poidan labrar o seu futuro no lugar onde viven e ter un posto de traballo no seu concello e na súa comarca. Para que a xente se quede a vivir no noso rural hai que achegar servizos públicos á veciñanza e crear emprego, abrir oportunidades laborais".

El plazo de inscripción en el programa Reiníciate: enfoca o teu futuro ya está abierto y se puede formalizar en la web empleojovenlugo.es. También se habilitó el número de teléfono 982.26.02.04 para resolver las dudas que puedan surgir.

Interés social: un acto abierto al tejido asociativo

A la presentación del programa Reiníciate: enfoca o teu futuro asistió una amplia representación del tejido social, profesional y juvenil de la provincia, "porque quixemos que coñezan de primeira man esta medida que lles afecta directamente e que lles pode ser de gran interese e utilidade", indicó Tomé Roca.



Una vez rematado el acto, los representantes de asociaciones de empresas, profesionales y jóvenes participaron en el Pazo de San Marcos en un encuentro técnico para intercambiar posturas y conocer en detalle el desarrollo de este programa, así como para resolver dudas la respecto.



Influencer



En el encuentro participó el influencer focense Daniel Irimia, que será una de las personas que se encargará de la promoción y dinamización de este programa en los ayuntamientos y en las redes sociales con el objetivo de que la iniciativa tenga el máximo alcance y los mejores resultados.