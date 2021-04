El presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, presentó este viernes los Bonos Impulso, a los que el gobierno provincial destina medio millón de euros para favorecer el consumo en los negocios de hostelería y el comercio de los 67 municipios lugueses.

Se trata de 17.000 bonos con un importe de 30 euros cada uno para consumir y comprar en los establecimientos de la provincia. Para emplearlos, deberán hacerse compras superiores a los 60 euros. Así las cosas, la entidad provincial prevé que su "efecto multiplicador" conseguirá transformar la inyección en esos sectores en más de 1,5 millones.

"Cada persoa vai poder solicitar un bono como máximo, e en caso de que algún quedase sen asignar haberá sorteos ata esgotar os 17.000", concretó Tomé. En cada concello "haberá un reparto equitativo dos bonos, seguindo criterios obxectivos de poboación, criterios de número de desempregados e de número de empresas dadas de alta".

El próximo lunes se publicará la orden de las ayudas en el Boletín Oficial de la Provincia, con lo que, a partir del martes, se abrirá el plazo para que se sumen a la iniciativa aquellos negocios o comercios que así lo deseen.

Los bonos, que serán de carácter nominativo, serán válidos hasta el 30 de agosto y llegarán al domicilio de los solicitantes. Estos deberán ser mayores de 18 años y residir o estar empadronados en alguno de los 67 concellos de la provincia. Los únicos gastos que no se consideran subvencionables son las bebidas alcohólicas no alimentarias, tabaco y loterías.

"Son un incentivo para apoiar as empresas, pero tamén as familias, promoven a actividade nas tendas de barrio e nos negocios de sempre, e axudan á concienciación da relevancia social que teñen no noso día a día", subrayó Tomé al presentar una iniciativa enmarcada en el plan diseñado por la institución para favorecer la reactivación de los sectores más golpeados por la pandemia.

Unos 200 hosteleros Lugo se reparten 1,6 millones para acondicionar terrazas

Un total de 204 establecimientos de la provincia de Lugo se han beneficiado del programa de ayudas para acondicionar terrazas y para la compra de elementos de envasado para el servicio a domicilio que ha puesto en marcha la Consellería de Economía, a través del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape).



El delegado territorial de la Xunta de Galicia en Lugo, Javier Arias, explicó que esas ayudas suman 1,6 millones de euros, el 80% del capital movilizado para realizar esas mejoras, que suma —con la aportación de los propios hosteleros— 2.069.500 euros.



La mayor parte de la inversión se ha destinado a la instalación de cierres estables o desmontables en la vía pública, así como a la adquisición de otros elementos móviles, como toldos, biombos, cortavientos, parasoles o tarimas accesibles. Solo para ese concepto han sido movilizados 1,2 millones de euros.