La Diputación destina 64 máquinas y 112 peones a reforzar las vías de Lugo

El presidente de la Diputación, José Tomé Roca, presentó este viernes en Castroverde el Plan de Vialidade Invernal, con el que la institución reforzará su trabajo en las vías de la provincia con 112 operarios, 64 máquinas y 12 silos de sal. En la presentación también estuvieron presentes los diputados Carlos López, Pilar García Porto, Pablo Rivera y Xosé María Arias, también en su condición de alcalde de Castroverde, y los regidores José Luis Raposo, de Pedrafita do Cebreiro; Benigno Gómez, de Cervantes; José Fernández, de Navia de Suarna; José Manuel Braña, de Negueira de Muñiz, y Antonio de Dios, de Meira.

Tomé destacó que, además de los recursos propios, la institución mantiene un total de ocho contratos con empresas para la realización de labores de conservación y mantenimiento, con la finalidad de hacer frente con rapidez a las posibles incidencias que puedan provocar las inclemencias meteorológicas en los 4.217 kilómetros de vías provinciales.

Tomé destacó que contar con un protocolo de estas características "é fundamental para atender as incidencias, e garantir así a seguridade dos usuarios". Este plan se divide en un total de ocho zonas geográficas, "todas dotadas cos medios suficientes para facer fronte coas maiores garantías posibles ás emerxencias", destacó.

También recalcó que, de los 4.217 kilometros de carreteras de Lugo, la mitad están situados a más de 600 metros de altitud sobre el nivel del mar, lo que hace que sean más sensibles a las inclemencias meteorológicas.

El Plan de Vialidade Invernal contempla poner a disposición de los 67 ayuntamientos de la provincia la sal de mina necesaria para solventar problemas viarios. Estos depósitos, de 30 toneladas cada uno, se encuentran en Ourol, O Valadouro, Riotorto, Lugo, Becerreá, O Incio, Pedrafita do Cebreiro, Folgoso do Courel, Cervantes, Navia de Suarna, A Fonsagrada y Ribas de Sil. Tomé también destacó que la mejora de la movilidad es una prioridad en la Diputación, a lo que se destinarán, en 2024, 20 millones de euros, un once por ciento más que en 2023.

El plan fue presentado el día en el que la nieve hizo una tímida aparición en A Montaña, por encima de los 1.000 metros.

Reunión: residencia de Becerreá

La Diputación y la plataforma vecinal de Becerreá que exige la apertura de la residencia se reunirán este lunes a las 12.00 horas. La Diputación, que recibió y respondió ayer a la solicitud de reunión, avanzó que está pendiente de finalizar el proceso que proporcione suministro eléctrico al centro. También destacó que el paso posterior será licitar la dotación del equipamiento necesario para su funcionamiento, a lo que seguirá la contratación del personal. Desde la institución destacaron "a firme vontade de cumprir co compromiso e poñer en marcha a residencia".



Plataforma vecinal



La plataforma vecinal para exigir la apertura de la residencia se creó a raíz de que, desde la Diputación, manifestasen que el inmueble no se ajusta al modelo provincial. En el escrito de solicitud de la reunión manifestaron su "estupefacción" por seguir parada dos años después de su construcción e insistieron en la importancia de este servicio, "deficitario na zona".