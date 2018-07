La Diputación destina casi 250.000 euros en mejorar los viales de tres concellos

La Diputación de Lugo invierte 247.000 euros en mejorar la red viaria en tres municipios de la provincia. La entidad provincial aprobó recientemente un presupuesto que supera los 200.000 euros para mejorar varias carreteras en O Corgo y Negueira de Muñiz, mientras que unas obras ya ejecutadas en Cervantes supusieron una inversión de 40.000.

El vicepresidente de la Diputación, Argelio Fernández, y el alcalde de Cervantes, Benigno Gómez Tadín, supervisaron esta semana las obras, que se llevaron a cabo en la parroquia de Freixedo: "As obras na parroquia de Freixedo, concretamente nos núcleos de Noceda e Cereixido nas que viven 30 veciños, consistiron no acondicionamento de camiños e accesos municipais con placas de formigón, así como a limpeza viaria de vexetación en todos os puntos deste vial", aseguró el vicepresidente del ente provincial.

La inversión de 40.000 euros permitirá al Concello de Cervantes realizar un inventario de caminos municipales, «un documento fundamental co que este municipio non conta, para a realización de trámites con todas as administracións ou axilización dos mesmos», explicó Fernández.

El documento recogerá el conjunto de los caminos que se distribuyen a lo largo de los 277 kilómetros cuadrados del municipio, en los que hay un total de 135 núcleos de población.

"A obra na parroquia de Freixedo e a contratación do inventario de camiños municipais son dúas iniciativas fundamentasis para todos os veciños", afirmó Benigno Gómez Tadín.

Por otra parte, el presidente de la Diputación, Darío Campos, anunció la aprobación de un presupuesto de 137.000 euros para mejorar 4,7 kilómetros de carreteras en O Corgo. Las vías que se verán beneficiadas son la LU-P-1603, la LU-P-1605 y la LU-P-1608.

Los trabajos que se realizarán en estas carreteras son la limpieza de cunetas, el acondicionamiento del firme con aglomerado en caliente y la mejora de la seguridad con la instalación de señales verticales y el repitando.

La LU-P-1603 conecta Gomeán y Maceda, y las obras se realizarán a lo largo de 600 metros; la LU-P1605 une Cabreiros y Arxemil, y los trabajos de mejora abarcarán 1,7 kilómetros; y la LU-P-1608 (A Campa-Fernandeiros-Quinte) se verá mejorada en un tramo de 650 metros y otro de 1,7 kilómetros.

Estas vías de comunicación dan servicio a unos 800 vecinos, y la inversión en su reforma se une a los más de 1,5 millones de euros que la Diputación ha invertido en 20 obras en O Corgo.

Darío Campos también confirmó 70.000 euros de presupuesto para mejorar la LU-P-3602 en Negueira de Muñiz. La carretera conecta Ouviaño con Ponte Boabdil, y además comunica con la carretera autonómica que llega hasta el límite de la comunidad con el Principado de Asturias.

En esta ocasión, los trabajos consisten en la rehabilitación del firme en un sector de 1,05 kilómetros.

El presidente de la Diputación destacó el "compromiso" de su gobierno con la red viaria lucense: "Continuamos a defender a igualdade de oportunidades vivas onde vivas", indicó.