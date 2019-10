La Diputación creará un Punto de Atención ao Emprendemento

La Diputación de Lugo creará un Punto de Atención ao Emprendemento, una oficina que ofrecerá información a emprendedores y agilizará trámites para abrir un negocio. El diputado de promoción económica y social, Pablo Rivera, informó este viernes de que la junta de gobierno provincial aprobó solicitar la adhesión de la Diputación a un convenio entre el Gobierno central y la Federación Española de Municipio y Provincias (FEMP).

Gracias a este punto, desde la Diputación señalan que los trámites para dar de alta una actividad empresarial serán gratuitos para los emprendedores y podrán hacerse en un tiempo de 48 horas. "Estes puntos teñen unha dobre misión. Por un lado, prestan servizos presenciais de información e asesoramento aos emprendedores na definición e tramitación telemática das súas iniciativas empresariais, así como durante os primeiros anos de actividade. Por outro, iniciarase o trámite administrativo de constitución da sociedade a través do Due, o Documento Único Electrónico. Este punto será atendido por persoal técnico do servizo provincial de Promoción Económica e Emprego e do Centro de Atención ao Usuario", precisó Rivera.

El diputado recalcó que esta iniciativa se enmarca en el compromiso de la Diputación con la dinamización del tejido empresarial de la provincia "co obxectivo de fortalecelo, diversificalo, mellorar a súa competitividade e crear emprego a través do apoio ao emprendemento", destacó, al tiempo que recordó que para impulsar el empleo el organismo provincial también tiene en marcha la Agencia de Colocación.

Por otro lado, la junta de gobierno de la Diputación dio luz verde a unentre la institución y lapor un importe de 60.000 euros, destinados a contribuir al financiamiento de Equigal, el Salón Internacional del Caballo de Galicia 2019 y Expolugo Rural.