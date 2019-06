La Diputación consulta a la Junta Electoral si se retrasa su constitución

La Diputación de Lugo consultará a la Junta Electoral de zona sobre la celebración de su pleno de constitución, después de que el TSXG haya ordenado repetir las elecciones en una mesa del ayuntamiento lucense de Burela.

El artículo 205 de la ley electoral establece que la repetición de estas elecciones no afectaría a la constitución de la Diputación provincial de Lugo. Recoge que "en el caso de que deban convocarse nuevas elecciones en algún municipio de la provincia, bien por no haberse presentado ninguna candidatura, bien por haberse anulado total o parcialmente el proceso como consecuencia de los correspondientes recursos contenciosos-electorales, no se pospondrá la constitución de la Diputación Provincial".

Sin embargo, la Diputación de Lugo ha decidido consultar a la Junta Electoral de zona, porque al no estar constituida la corporación de Burela ninguno de sus concejales podrían participar en la votación o postularse como candidatos, han explicado fuentes del ente provincial a Europa Press.

Ante esto, la Diputación sostiene que se podría estar infringiendo un derecho de los concejales de Burela, por lo que se someterá a la decisión que adopte la Junta Electoral de zona.