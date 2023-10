La Diputación celebra el Día do Maior con usuarios de sus nueve residencias

La Diputación de Lugo celebró este martes el Día do Maior con los usuarios de las nueve residencias que el ente provincial mantiene en funcionamiento en Trabada, Pol, Ribadeo, Castroverde, A Fonsagrada, Pedrafita, Meira, Navia y Ribas de Sil.

El presidente del ente provincial, José Tomé, recibió en el pazo de San Marcos a 65 mayores, trabajadores y a los alcaldes de los nueve concellos, una recepción que contó con la proyección de un emotivo vídeo que repasaba los mejores momentos de los usuarios.

Así mismo, los homenajeados conocieron las instalaciones de la Produtora do Servizo de Audiovisuais de la Diputación, probaron el croma y el teleprompter y compartieron una comida que finalizó con baile y regalos.

"O Día do Maior son todos os do ano, e seguiremos a traballar para que así sexa", indicó Tomé, que recalcó que están en marcha los proyectos para Guitiriz, A Pontenova, Portomarín, Pantón, Cervantes, Becerreá, A Pobra do Brollón, Ourol y Folgoso do Courel.

El presidente de la Diputación agradeció a los mayores la visita y destacó que esos encuentros sirven para visibilizar la "valiosa" aportación que hacen a la sociedad. "Sois el legado que conforma nuestra historia, sois los grandes transmisores de la sabiduría y de la experiencia, y después de años de mucho trabajo es de justicia que en esta etapa a sociedad os devuelva todo eso con cuidados, cariño y bienestar", señaló.

Por su parte, el PP aseguró que el gobierno provincial "abandonoou as residencias" y recordó el caso de la de Becerreá, aún sin abrir.