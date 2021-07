La Diputación apuntalará la Casona do Incio ante su deterioro

El pleno de la Diputación de Lugo aprobó el martes por unanimidad intervenir ante el deterioro de la Casona do Incio, un inmueble de alto valor patrimonial del que es propietaria la administración provincial desde 2006 y que se encuentra en un avanzado estado de abandono. Se hará un primer apuntalado de emergencia y, a partir de ahí, los técnicos provinciales harán un estudio para ver la actuación más pertinente en función del uso que se le quiera dar.

Pese a la envergadura del edificio, ubicado en A Cruz do Incio, el riesgo de derrumbe y a que en los últimos 14 años se insistió desde diferentes partidos y administraciones en la urgencia de actuar, la aprobación de medidas para restaurar la casona tampoco estuvo exenta de polémica. La moción inicial partió del Partido Popular. El diputado José Antonio García incidió en el precario estado de la construcción e hizo un repaso de las diferentes fechas en las que desde el PP reclamaron una intervención. Advirtió además del peligro de que "a casona corra a mesma sorte ca Botica de Guitiriz", que acabó siendo demolida el pasado mes de enero por su abandono. Los argumentos del PP se encontraron con el rechazo del BNG y del PSOE.

La nacionalista Maite Ferreiro reconoció la situación de O Incio, pero le recordó al PP que su mismo partido, desde la Xunta, estaba dando de lado a bienes con la declaración de BIC, como la torre de Caldaloba.

Por su parte, el PSOE planteó una enmienda de sustitución al texto del PP y el socialista Pablo Rivera le espetó a García que en la situación de la casona tenía mucho que ver Suplusa, la entidad creada en tiempos del PP que tenía las competencias sobre el bien. "Cando vostede estaba en Suplusa boicotearon a súa rehabilitación", le dijo Rivera a García.

Después de dos rondas de intervenciones en las que nadie quiso asumir ninguna responsabilidad sobre el estado del inmueble y todos entonaron el "y tu más", García dijo que aceptaba la enmienda del PSOE "porque o que importa é restaurar o inmoble e porque nela vostedes recoñecen que se deixou caer". Eso sí, el diputado popular añadió que el alcalde de O Incio lleva mucho tiempo intentado hablar con el presidente provincial, José Tomé, para abordar este y otros aspectos, por lo que exigió que se consulte con el regidor el uso para el inmueble. Finalmente la moción del PP, enmendada por el PSOE, salió aprobada por unanimidad.

VIÑEDO. De las seis mociones presentadas al pleno provincial celebrado este martes, la otra que resultó aprobada por unanimidad fue una presentada por el PSOE en la que se abordaba la necesidad de instar a la Xunta para que otorgue ayudas directas a los viticultores de la zona de Chantada que perdieron la mayor parte de la cosecha en los episodios de granizo del pasado mes de junio. La socialista Pilar García Porto reivindicó que la Administración autonómica actuase con celeridad y le diese a los propietarios de los viñedos de la ribera del Miño el mismo trato que tuvieron los de la zona de Amandi años anteriores.

El nacionalista Efrén Castro le asistió desde el principio y el PP también terminó por hacerlo, pero antes propuso una enmienda –que fue rechazada– en la que planteaba que sería más útil que la zona tuviese la declaración de zona catastrófica y que desde el Estado se pusiesen en marcha las medidas que se habilitan normalmente para estos casos.

Porto acusó a los populares de querer eludir responsabilidades y explicó que las propuestas no eran incompatibles. "Non declinamos que se faga a declaración de zona catastrófica pero agora urxen axudas directas como se fixo en Sober. Daquelas Feijóo pagou a ronda para que non tivera que pagala Rajoy, pero agora parece que non quere pagala", aseveró.

El ambiente | Pullas y mucha retórica

Los debates que acompañaron las mociones presentes en el pleno del martes no estuvieron exentas de retórica institucional y pullas entre los ponentes. Durante el debate de una propuesta del BNG para que se apoyase la institución del Día da Galicia Mártir –aprobada con los votos del PSOE y BNG–, Óscar Poy (PP ) le dijo a Rivera que solo "di o que lle mandan e lee o que lle escriben".



AJE. El PP llevó una moción para que se destinasen fondos Next Generation a un proyecto de los jóvenes empresarios (Aje). Pablo Rivera explicó que por el momento se desconoce cuál será el papel de las diputaciones en la gestión de estos fondos y comentó que Aje, "sin ter nada en contra deles" se buscó "un mal partner" –en alusión al PP– para este cometido. Javier Jorge Castiñeira (PP), encargado de defender la moción, contestó que se avergonzaba de las "poucas ganas de traballar" que mostraban los diputaciones socialistas y nacionalistas porque "o resto das deputacións xa están preparando proxectos".