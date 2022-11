La Diputación apuesta por unos presupuestos "expansivos e sociais" para combatir la crisis

Los presupuestos de la Diputación de Lugo para el próximo año superarán los 110,6 millones de euros, lo que supone un incremento de casi el 10,5% con relación a los del presente ejercicio. Estas cifras son, según la diputada socialista portavoz del gobierno, Pilar García Porto, el resultado de un trabajo basado en el "rigor e a coherencia", con el fin de diseñar un presupuesto "expansivo" para la provincia, centrado "nas políticas sociais" y en "mellorar os servizos públicos e apoiar a economía" de los sectores productivos esenciales, en unos tiempos en los que a la crisis por la pandemia sanitaria se unen "as consecuencias económicas que se derivan da guerra en Ucraína".

Pilar García Porto –que al inicio de su comparecencia disculpó la ausencia del presidente, José Tomé, "por cuestións persoais de saúde"– presentó las cuentas de la entidad provincial en una rueda de prensa que tuvo lugar este martes en el salón de actos del Pazo de San Marcos y en la que estuvo acompañada por la vicepresidenta, la nacionalista Maite Ferreiro Tallón, y la diputada de Economía, Recadación e Facenda, la socialista Mayra García Bermúdez.

El incremento de la aportación del Estado, en 8,6 millones de euros, es una de las razones por las que la Diputación dispondrá en el próximo ejercicio de una mayor capacidad inversora.

En sus respectivas intervenciones tanto Pilar García Porto como Maite Ferreiro coincidieron en señalar que los presupuestos provinciales para 2023 "chegan en tempo e forma" y que su debate y aprobación se llevará a cabo "no pleno ordinario do próximo martes 29", por lo que las cuentas entrarán en vigor "a principios de xaneiro, tal e como fixemos, ano tras ano, neste mandato porque só así son útiles e eficaces", destacaron ambas mandatarias.

Previamente a la intervención de la portavoz socialista, la vicepresidenta de la Diputación explicó que el nuevo presupuesto "dá continuidade ao labor de apoio aos concellos, ao mantemento e ampliación da rede de Centros de Atención a Maiores e ao impulso do tecido económico, social, cultural e deportivo".

Incremento en casi todas las partidas

Los presupuestos de la Diputación para 2023 se incrementan con relación a los de este año en prácticamente todas sus partidas. Las políticas sociales y el plan único son en términos absolutos dos de las más cuantiosas, aunque también destaca el apartado relativo al mantenimiento de carreteras. Porcentualmente, la que más crece es la relativa a recursos destinados a la igualdad, cuya asignación aumenta un 185 por ciento.

Presupuesto total (110,6 millones de euros)

Políticas sociales (37 millones)

Residencias: 11 millones.

Inserción laboral: 5 millones.

Asociaciones: 1,3 millones.

Educación: 3 millones.

Sectores productivos (4 millones)

Gayoso Castro: 2 millones.

Otras acciones: 1,9 millones.

Turismo (3,2 millones)

Conservación de patrimonio.

Reservas de la biosfera.

Carreteras (18,3 millones)

Deportes (4,1 millones)

Instalaciones: 1,2 millones.

Ayudas a clubes: 2,4 millones.

Cultura y patrimonio (4,5 millones)

Rede museística: 3,6 millones.

Programaciones: 0,9 millones.

Asociaciones: 0,9 millones.

Medio rural y mar (2,11 millones)

Plan único (21,5 millones)

Plan Único

Maite Ferreiro destacó también la dotación del plan único de cooperación con los concellos, "cunha previsión inicial de 21,5 millóns de euros".

Esta cantidad, según explicó posteriormente García Porto, es la suma de los once millones contemplados en los presupuestos para 2023 junto a la incorporación de remanentes que se formalizará en los próximos meses. En todo caso, la portavoz socialista enfatizó que esta partida garantiza un "reparto xusto" entre todos los concellos de la provincia, a la vez que "respecta a autonomía municipal", ya que son los propios gobiernos locales los que deciden las actuaciones a llevar a cabo, "de cara a ofrecer máis e mellores servizos públicos á veciñanza".

Políticas sociales

Pilar García Porto defendió el carácter "profundamente social" de unos presupuestos que destinan un tercio de su total –37 millones de euros, siete más que en el ejercicio anterior– a políticas vinculadas a "servizos sociais, benestar, atención ás persoas maiores, igualdade, cultura, deportes, mocidade, memoria histórica, educación e fomento do emprego".

Para la portavoz socialista, este incremento presupuestario "tradúcese en feitos" y puso en valor las seis residencias de mayores de la red provincial que se pusieron en marcha durante este mandato, "pasando de tres a nove, ofrecendo no seu conxunto 300 prazas asistenciais e creando un 230 empregos directos en pequenos concellos", a lo que contrapuso la labor de la Xunta, "que en 13 anos foi incapaz de abrir un só centro de maiores na provincia".

Para 2023, la Diputación reserva 11 millones de euros tanto para el mantenimiento y funcionamiento de los centros de mayores que ya están abiertos –situados en Trabada, Ribadeo, Pol, A Fonsagrada, Castroverde, Pedrafita do Cebreiro, Meira, Navia de Suarna y Ribas de Sil– como para avanzar en otros proyectos ya en marcha, como los de A Pontenova, Guitiriz, A Pobra do Brollón, Portomarín, Ourol, Folgoso do Courel, Pantón, Becerreá y Cervantes.

Otros sectores

En cuanto al apoyo a los sectores productivos de la provincia, de forma especial a la agricultura y ganadería y al sector turístico, las partidas habilitadas en el presupuesto para el próximo año suman 10,5 millones.

El gobierno provincial contempla así una partida de cinco millones de euros para políticas en favor de la inserción laboral y refuerza su compromiso "coa educación" a través de tres millones destinados "á Universidade e ao Centro de Formación Audiovisual, o único desta especialidade na provincia", destacó Porto.

Por otra parte, también se incrementa la partida dedicada al cuidado y mantenimiento de la red provincial de carreteras, á máis extensa do Estado con 4.217 quilómetros", con una subida del 30%, para llegar a los 18,3 millones de euros.