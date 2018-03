La Diputación aprueba inversiones de 6,2 millones en vías y nuevos servicios

La Diputación de Lugo dio este viernes luz verde, en la junta de gobierno de los viernes, a actuaciones que suman una inversión de 6,2 millones de euros. Se destinarán, entre otros fines, a realizar mejoras en la red viaria de su titularidad y al impulso de nuevas dotaciones como la granja experimental de Castro -un proyecto conjunto con la USC- y la construcción de una residencia de mayores en A Pobra do Brollón.



El presidente provincial, Darío Campos, informó de estos acuerdos, que enmarcó en la apuesta del ejecutivo que encabeza por "mellorar a calidad de vida de todos os veciños dende unha Deputación coas persoas, social e rural".



Según detalló, unos cuatro millones de euros se inyectarán en las carreteras provinciales, a través de distintas actuaciones. El grueso de esos fondos, unos 2,9 millones, se emplearán en la mejora de 35 kilómetros en un total de 15 viales, a su paso por ocho concellos.



En concreto, se intervendrá en Becerreá, en la LU-P-0704 de Cereixal, por Penamaior, a la Escola de Montaña; en A Pontenova, en la LU-P-1904 de Fonsagrada a A Pontenova, la LU-P-4805 de Boulloso por Dodrín a Figueirúa, y la LU-P-4808 por Vilaouruz a la N-640; en Paradela, en la LU-P-4206 de Loio a San Facundo; en Láncara, en la LU-P-2703 de A Pobra San Xiao a Carracedo, y en Bóveda, en la LU-P-0907 de Teilán al límite provincial y la LU-P-0905 de Bóveda por Martín a la LU-P-5804.



Las restantes actuaciones viarias serán en Palas, en la LU-P-4005 de Ferradal Novo a la iglesia de Vilar de Donas, la LU-P-4006 de Palas a Quindimil y la LU-P-4008 de Leilón por Pambre a Batán; en As Nogais, en la LU-P-0709 desde a Horta a Viladicente y la LU-P-3702 por Nullán a Lamas, y en O Saviñao, en la LU-P-5804 de Rebordondiego por Aiaz a Morgade y la LU-P-5807 de Lamaquebrada a Montecelo.



Al margen de estas mejoras, Campos anunció una inversión de un millón de euros para ejecutar trabajos de roza en la red viaria de la Diputación, de la que recordó que es la más extensa de España, al superar los 4.200 kilómetros. Recordó que estos trabajos se contratan por lotes, al repartirse ese territorio en varias zonas, y destacó que con estas adjudicaciones el gobierno que lidera blinda los empleos tanto de autónomos como de las pymes que asumen estas tareas.



Por último, también en el ámbito de la conservación viaria, la junta de gobierno aprobó una inversión de 174.000 euros para la compra de sal de mina, para combatir el hielo y la nieve. Es un contrato por dos años, prorrogables.



NUEVAS DOTACIONES. Campos añadió que, en apoyo al rural, se adjudicaron en 930.000 euros las obras de construcción de la granja experimental del Campus Terra, impulsada con la USC. Destacó que supone un ahorro de más de 300.000 sobre el precio de licitación y recordó que la universidad asumirá los gastos de equipamiento, de unos 700.000 euros.



Dijo que el centro, que se creará en la granja Gayoso-Castro, servirá para investigar sobre la reducción de costes y la incorporación de tecnología al sector lácteo, y garantizará que "a facultade de Veterinaria manteña o seu recoñecemento internacional". Las obras empezarán en abril y la granja entrará en servicio el próximo curso.



También se dio luz verde al convenio de colaboración por el que la Diputación invertirá 1,2 millones en la construcción de una residencia en A Pobra do Brollón. En virtud de ese acuerdo, el Concello aportará otros 200.000 euros.



Tras ese anuncio, desde el PSOE de A Pobra do Brollón agradecieron esa actuación y recordaron que era uno de los compromisos de su programa electoral.