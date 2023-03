La corporación de la Diputación de Lugo aprobó por unanimidad en su sesión plenaria de este martes la relación de las 330 obras y proyectos que ejecutarán los 67 concellos lucenses con cargo a los 21,5 millones del plan único.

La portavoz socialista, Pilar García Porto, detalló que gracias a este programa se crearán en la provincia 317 puestos de trabajo, a la vez que destacó "as importantes partidas económicas destinadas a servizos como o de Axuda no Fogar, que atende a uns 2.000 veciños".

El portavoz provincial del PP, Javier Castiñeira, criticó por su parte que el gobierno provincial haya "conxelado" el plan en los 21,5 millones, "a pesar de que prometera ao inicio de mandato incrementalo nun 25%". El popular, que reiteró que "a devaluación do plan único é o mellor exemplo da xestión realizada polo bipartito, en canto á devaluación da propia Deputación", se encontró con la réplica del nacionalista Efrén Castro, que le recordó que el compromiso del gobierno de incrementar estos fondos estaba condicionado "ao feito de que a Xunta asumise as competencias que lle son propias e que está pagando a Deputación. Aínda que, como ben sabe, non asumiu ningunha".

Castiñeira insistió posteriormente en sus argumentos y recordó los cinco millones reservados por el bipartito para convenios, unos proyectos de los que "dez son para concellos gobernados polo PSOE, catro polo BNG e un por independentes". "Se a Deputación non estivese secuestrada pola inacción da Xunta, teriamos máis fondos para o plan único", replicó en su siguiente intervencion García Porto.

Bomberos

Una moción presentada por el PP encaminada a "resolver os problemas laborais" de los bomberos del Consorcio acabó por incendiar un pleno —el penúltimo del presente mandato, según recordó el presidente de la Diputación, José Tomé, al inicio de la sesión— que ya venía arrastrando un tono bronco plagado de mensajes preelectorales.

El debate, que fue seguido en directo por un buen número de trabajadores de este servicio, lo inició el portavoz del PP argumentando que, al ser Tomé el presidente del Consorcio, "o pleno é competente para tratar esta problemática que lles afecta aos traballadores".

El portavoz de los populares se encontró en este asunto con contundentes réplicas de los miembros del bipartito, que pidieron a Castiñeira que definiese realmente cuál era su postura en este tema, "porque, se en verdade queren defender estes traballadores, fagan que os seus representantes no Goberno da Xunta se senten na mesa de negociación", afirmó la socialista García Porto, mientras que el nacionalista Efrén Castro lo retó a llevar una moción similar al Parlamento, "porque o que está intentando agora é branquear ou ben a Xunta ou ben a súa propia conciencia".

El presidente José Tomé utilizó su derecho a intervenir al finalizar el debate para tildar la moción de los populares de "tomadura de pelo" y, seguidamente, anunció la convocatoria de nuevas reuniones para poner en marcha la mesa de negociación del convenio, "con vostedes ou sen vostedes, porque xa está ben de que estean todo o tempo de cachondeo a agora veñan a vacilar".