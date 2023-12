La Diputación acusa a los bomberos de no respetar los servicios mínimos

La Diputación de Lugo ha vuelto a acusar a los bomberos del Consorcio Provincial de no cubrir los servicios mínimos y de "anteponer sus intereses a los de la ciudadanía", mientras defiende la gestión de la institución provincial durante los últimos 12 años.

El Consorcio ha comunicado que el parque de bomberos de Vilalba permanecerá cerrado este sábado por tercer día consecutivo porque "solo se presentaron dos efectivos de los cuatro convocados".

Ante esto, la Diputación que preside el socialista José Tomé, defiende que el Consorcio tiene "los cuadrantes perfectamente organizados de los seis parques de bomberos para que puedan prestar servicio los 365 días del año. Por lo tanto, explica, "los cierres no son consecuencia de una mala gestión, sino de la decisión de los bomberos de no cubrir los servicios mínimos".

De hecho, señala que a raíz de la huelga el absentismo laboral "se ha disparado" y, en el caso del parque chairego, "la mitad de la plantilla cogió la baja y ya renunciaron cuatro becarios denunciando el ambiente de presión que sufren para que no se cubra el servicio".

Además, asegura que, "por regla general", en todos los parques "se niegan a hacer horas extras por la huelga, cogen bajas, se ausentan o se acogen a la huelga cuando se les comunica que tienen que desplazarse a otro parque para cubrir servicios mínimos y no se presentan cuando tienen que hacer suplencias".

"En 12 años, los parques comarcales de bomberos de la provincia nunca cerraron, y eso demuestra que, si cierran ahora, es por la estrategia orquestada por los bomberos desde el inicio de la huelga para boicotear la prestación del servicio, anteponiendo sus propios intereses a los de la ciudadanía", concluye en un comunicado emitido este sábado.

Este nuevo comunicado del gobierno provincial sucede a otros dos emitidos el jueves y el viernes en los que advertía al colectivo de bomberos, que está en huelga indefinida desde el pasado mes de junio, que acudiría a la vía judicial "de producirse alguna consecuencia".

EL COMITÉ VE "AMENAZAS" Y "COACCIONES"

En este contexto, este mismo viernes, el comité de huelga de los bomberos comarcales ha enviado otro comunicado en el que acusa a la Diputación de "intentar condicionar el legítimo derecho de huelga" con estas "amenazas" y desvía la responsabilidad.

"Son los consorcios provinciales, no nosotros, los que no prestan sus servicios, pues la responsabilidad de garantizar los servicios mínimos es suya, a través de una plantilla que pueda trabajar en condiciones dignas, no de precariedad ni a costa de verse obligados a hacer horas extra", afirma el comité.

Además, los representantes sindicales advierten que hay tanto personal de baja "precisamente por las presiones por parte de la administración para hacer extras obligatorias, distribuciones con menos de cinco días y extensiones horarias excesivas, que impide la conciliación con la vida familiar".

Para el comité, si hay "algún tipo de acusación judicial" debería ser contra los consorcios, porque no están prestando "con normalidad un servicio imprescindible de la ciudadanía". Finalmente, advierte a la Diputación de que su actitud "no es la más adecuada" para poner fin al conflicto que se extiende casi medio año.