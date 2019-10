La Diputación de Lugo pone en marcha una nueva aplicación para dispositivos móviles con información turística de casi 2.500 puntos de interés de los 67 concellos de la provincia lucense.

La App fue presentada este miércoles en la primera reunión del Consello Provincial de Turismo que se celebra este mandato. El presidente del organismo y de la Diputación, José Tomé Roca, precisó que "poñemos en marcha esta aplicación coa intención de achegar unha información turística atractiva que aumente o número de visitantes e ademais, lles axude a mellorar a súa experiencia na provincia de Lugo".

En la asamblea participaron 24 miembros de este ente que reafirmaron la idoneidad de apostar por la innovación tecnológica para mejorar la difusión y el acceso a la oferta turística lucense.

La diputada de turismo, Pilar García Porto, explicó que "hoxe en día máis da metade dos viaxeiros utilizan as aplicacións móbiles para preparar as súas vacacións, e cremos que dende as administracións temos que apostar por esta nova maneira de entender o turismo". García Porto expuso además el funcionamiento de esta herramienta que pretende enseñar a los turistas las singularidades de Lugo.

La aplicación funciona a través de la plataforma, donde los usuarios podrán escoger un itinerario por cada uno de los municipios, uno genérico para cada uno de los geodestinos, así como una serie de viajes temáticos. Se puede descargar a través de los sistemas Android y IOS, o acceder al contenido a través de la web https://inventrip.com/deputaciondelugo/

En la reunión del Consello Provincial de Turismo se aprobaron además las bases del premio Lugo Cambia, que incluirá dos modalidades: una propia de turismo y otra de gastronomía lucense. Con estos galardones se reconocerá el trabajo de personas, entidades o instituciones a favor del fomento de la promoción turística de Lugo. También se acordó impulsar una serie de medidas para consolidar Os Ancares y O Courel como destino científico, así como reforzar la presencia de la institución en ferias de turismo para el próximo año 2020.

Xacobeo con Jjiffy, herramienta para compartir fotos del Camino

A través del programa O teu Xacobeo de la Xunta se pone en marcha la aplicación Xacobeo 2021 con Jjiffy, una herramienta para compartir fotografías de las vivencias del Camino de Santiago.



La iniciativa se lanzará en los próximos días en diez concellos, entre los que se encuentran cuatro lucenses: Pedrafita do Cebreiro, Triacastela, Sarria y Portomarín.