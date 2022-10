La Diputación abrirá las residencias de Navia de Suarna y Ribas de Sil antes de acabar el año

La Diputación de Lugo abrirá dos nuevas residencias de mayores en los ayuntamientos de Navia de Suarna y Ribas de Sil, que estarán operativas antes de que concluya el año.

La portavoz socialista del gobierno provincial, Pilar García Porto, ha comparecido tras la junta de gobierno para anunciar la adjudicación de los contratos para "poder ofrecer las prestaciones básicas de la residencia de Navia de Suarna por 730.000 euros, y de la residencia de Ribas de Sil por casi 610.000 euros".

García Porto ha celebrado "estos pasos dados" que van "permitir cumplir con las previsiones" y abrir en noviembre el centro de atención a mayores de Navia de Suarna y antes de que finalice 2022 también la residencia de Ribas de Sil.

Con ello, ha puntualizado que "a lo largo de este mandato, se habrán puesto en funcionamiento un total de seis residencias, con un enorme esfuerzo en materia de gestión y en materia económica".

Con estas aperturas, la Diputación de Lugo gestionará un total de 9 centros de atención a mayores: Trabada, Ribadeo y Pol, que abrieron en la pasada legislatura; A Fonsagrada, Castroverde, Pedrafita do Cebreiro y Meira, que se pusieron en marcha en el actual mandato, desde que José Tomé es presidente de la Diputación, sí como Navia y Ribas de Sil.

Pilar García Porto ha aprovechado para recordar que la puesta en marcha de las residencias se hace "sin ningún tipo de aportación de la administración que por ley tiene las competencias en servicios sociales, que es la Xunta de Galicia". "No apoya ni a la Diputación, ni a los ayuntamientos para el funcionamiento de las residencias, pero no es solo que no apoye sino que no está creando las plazas suficientes para atender a los mayores en la provincia de Lugo", ha reprendido.

En otro orden de temas, en la junta de gobierno provincial se acordó "la adjudicación de unas obras en el limite de los ayuntamientos de Castroverde y Pol, donde se va a invertir medio millón de euros para construir un nuevo puente sobre el río Azumara".