La Diputación "recupera" el geriátrico fonsagradino al cambiar la cerradura

El gobierno provincial acaba de "recuperar" la residencia de mayores con centro de día que promueve en A Fonsagrada, mediante el cambio de cerradura del inmueble.

El vicepresidente de la Diputación y también alcalde de ese municipio, el socialista Argelio Fernández Queipo, anunció este esa medida, tomada "en estrito cumprimento da legalidade". Argumentó que hubo que llegar a ese extremo ante la negativa reiterada del presidente de Suplusa, su excompañero de filas Manuel Martínez, a entregar las llaves del edificio.

Según explicó Fernández Queipo, ese cambio de cerradura lo efectuó personal adscrito a la unidad de mantenimiento de la institución provincial, "en cumprimento dun decreto fechado o día 14 de agosto".

El número dos del ejecutivo que preside Darío Campos defendió que urgía "recuperar" el geriátrico para que los servicios de la Diputación responsables de la red de residencias pudiesen acceder al inmueble, comprobar su situación actual e iniciar los trámites para la apertura de ese centro asistencial, "en cumprimento do convenio de cooperación existente entre a Deputación e o Concello".

Argelio Fernández recordó que la administración provincial es la titular "tanto do edificio como dos terreos, que foron cedidos oficialmente polo Concello á Deputación".

requerimientos fallidos. Sobre los intentos previos para que Martínez diese las llaves del edificio, el vicepresidente provincial aseguró que la Diputación ordenó a Suplusa que las entregase "a través de tres requirimentos, con datas 19 de abril, 5 de xullo e 1 de agosto".

En esa línea, subrayó que en los últimos días se intentó hacer llegar a Suplusa alguna de esas notificaciones, pero fue imposible al estar cerrada su sede, situada frente al Pazo de San Marcos.

"Se Suplusa leva pechada unha semana, e sen facer outra cousa máis que sacarse fotos en residencias que non son súas, mellor será disolvela e cerrala para sempre", zanjó el vicepresidente provincial. Se refería a una polémica visita, en la primera quincena de julio, de Manuel Martínez y varios diputados provinciales del PP —también consejeros de Suplusa— al geriátrico fonsagradino, acompañados por el presidente local de los populares.

Ese acto, promovido por Suplusa para entregar las llaves del centro, algo que no llegó a ocurrir, fue duramente criticado en su día por el ejecutivo provincial, que tachó esa visita de "despropósito" y recriminó a esa comitiva que fuese a A Fonsagrada a "Facer teatro".

Argelio Fernández volvió este martes a censurar ese "paripé" de hace un mes de Martínez y los cargos populares. Los acusó de "sacarse unha foto e pasearse por unha residencia que non é da súa titularidade finxindo unha entrega de chaves".

ACCIONES JUDICIALES. El ejecutivo provincial está analizando "as posibles accións xurídicas de responsabilidade" contra Martínez por haber "desobedecido" las órdenes administrativas de la Diputación.

Martínez cree que es un acto "covarde"



El presidente de Suplusa, Manuel Martínez, tachó el cambio de cerradura de "acto de covardía" del que culpó, sobre todo, a Argelio Fernández. Así, criticó que, como alcalde de A Fonsagrada, no se acercase a recoger las llaves durante esa polémica visita de julio. Martínez insistió en que no tenía ninguna intención de retenerlas y dijo que si no las entregó aquel día es porque el Concello "non enviou nin a un conserxe a por elas". "Se o problema era o tipo de chaves ou a súa cor, estabamos dispostos ata a cambialas", ironizó, tras lo que acusó a la Diputación de estar vulnerando la ley con sus decisiones sobre las residencias, al no respetar los mandatos del pleno provincial y de la junta general de Suplusa.



Críticas del BNG local

Por su parte, el grupo municipal de BNG anunció, en un escrito ante el Concello, su "renuncia" a seguir en la comisión creada por el alcalde para analizar la gestión de la residencia. Alegó que se pretende "privatizar el centro" para elegir su persona "a dedo" y criticó que no vaya a atender a dependientes.