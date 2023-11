Dinamización no eido rural

O Grupo de Desenvolvemento Rural GDR-3 Montes e Vales Orientais continúa a traballar arreo na dinamización socioeconómica e cultural dos concellos que están no seu ámbito de actuación, tanto coa posta en marcha de experiencias conxuntas como co impulso aos proxectos produtivos e non produtivos.

A continuación achégase a listaxe dos desenvoltos entre os anos 2017 e 2022, se ben na actualizade continúanse realizando diferentes accións para impulsar ecosistemas de innovación que contribúan á transformación das aldeas en espazos para a vida, o emprego e a autonomía. Entre outras destaca a que se desenvolve conxuntamente coa Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) e que se prolongará ata decembro de 2024, e incluirá a creación do Centro de Innovación, Emprendemento e Participación Social (Cieps) en Baleira, na actual sede do GDR.