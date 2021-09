"A diferenza de roles da muller respecto ao home é maior no medio rural"

O CICLO sobre igualdade no medio rural ábrese mañá no centro comarcal de Mondoñedo, ás sete da tarde, para seguir este mes en Guntín, Conturiz e Viladonga e continuar, máis tarde, por outros puntos da provincia. "Trátase dunha iniciativa organizada en colaboración da Secretaría Xeral de Igualdade. Asociacións de mulleres rurais e de veciños xa contactaron connosco para acoller estas actividades, sempre dentro do aforo esixido nos protocolos anticovid", sinala Carmen Casasnovas, vicepresidenta da área de muller da Federación Veciñal de Lugo.

Desde cando desenvolven este ciclo?

A idea xurdiu a raíz dunha xuntanza nacional de mulleres de federacións veciñais celebrada en Zaragoza hai xa catro anos. As relatoras abordaban plantexamentos en defensa da igualdade, pero non se incidía na situación da muller rural. Dinme conta desta eiva e mesmo cambiei o contido da miña intervención para abordar o asunto. De volta en Lugo, decidimos impulsar actividades de sensibilización sobre a igualdade e contra a violencia de xénero no rural e desenvolvemos este programa anual coa axuda da Xunta.

Que temática se abordará nas actividades?

Preparamos charlas e obradoiros sobre emprendemento, de avaliación do traballo da muller rural, de autoestima, de reparto de tarefas no fogar ou de temas que afectan ás relacións como os celos. Tamén damos charlas contra a violencia de xénero, nas que cada ano abordamos distintos matices, para non facernos repetitivas, e representaranse dúas pezas de teatro sobre igualdade, escritas por unha compañeira e por min.

Que outros traballos están a facer?

Recompilamos un informe sobre casos de violencia de xénero acaecidos ao longo deste ano e un traballo para reivindicar a figura das cinco mulleres ás que se lles dedicou o Día das Letras Galegas. Publicamos unha revista sobre oficios antigos de muller e preparamos outra sobre mulleres de Lugo que se converteron nos piares da súa familia, ben por separacións, por quedar viuvas ou por sacar adiante moitos fillos ao ser abandonadas polos seus maridos. En outubro asistiremos ao congreso nacional de mulleres das federacións veciñais de Badalona.

Persisten as diferenzas entre a mulles rurais e urbanas?

A que vive no campo atende as terras ou a gandería e faise cargo das tarefas do fogar e da atención a nenos e maiores. A diferenza de roles co home, que xeralmente non colabora no fogar, é maior que nas zonas urbanas. O traballo da muller no campo non se visibiliza. O marido aparece xeralmente como titular da explotación e ela como colaboradora, pese á gran carga laboral. Á muller rural non lle é fácil administrar o tempo, os seus cartos e a súa vida.

Existe unha maior concienciación nas mozas?

Nas reunións atopamos diferenzas de opinións entre nais e fillas. As mulleres mais maiores xustifican algunhas situacións poque se fixo toda a vida, pero as máis novas lémbranlles que algúns dos seus plantexamentos están anclados no pasado.

Mellorou a situación nas últimas décadas?

O esforzo de colectivos e administracións notouse moito. O cambio é radical, sobre todo se o comparamos coa coxuntura de hai 50 anos, cando as mulleres non podían ter unha conta bancaria e o seu papel estaba moi delimitado cara á economía doméstica. Dende entón houbo grandes avances, pero iso non quere dicir que non sexa necesaria a concienciación, pois tamén se dan casos preocupantes, como o afán controlador do móbil das súas parellas por parte dalgúns mozos.