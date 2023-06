Las diez mejores cabezas de la provincia de Lugo en la selectividad

Estos chicos son los diez mejores de las últimas pruebas de la Abau que se hicieron en la provincia de Lugo. Su Calificación de Acceso a la Universidad (CAU) oscilan entre el 9,90 sobre 10 de Sofía Abraldes Torres, del IES Ollos Grandes, que además fue la tercera mejor nota de Galicia, y el 9,70 de Hugo Sanmartín Rodríguez, del IES Poeta Díaz Castro.

A estas notas -que reflejan la puntuación conseguida en la fase obligatoria y la media del Bachillerato- hay que sumarle las ponderaciones para el acceso a las carreras a las que aspiran de la puntuación de la fase específica (que solo cuenta para subir nota), lo que se llama nota de admisión que, en el caso de estos diez lucenses, va del 13,80 al 13,25.

"As calificacións chegaron entre sorrisos e bágoas. Desexaba facelo ben, por min e sobre todo polos que estiveran comigo no camiño, pero non esperaba unha nota tan elevada", comenta la número 1 en la provincia, Sofía Abraldes, que aspira a estudiar Medicina con un 13,80 de nota de acceso con las ponderaciones de la fase específica (tras un 9,75 de la fase obligatoria y un 9,90 en la CAU). "Sempre tiven especial interese no coñecemento biosanitario, pero a miña principal inspiración foi o meu avó [el recordado Jaime Torres, médico y director xeral del Sergas]. A súa forma de exercer a medicina transcendía o máis agudo ollo clínico para adoptar unha dimensión cálida e humanitaria que hoxe é máis necesaria que nunca na atención sanitaria", comenta Sofía.

Sofía Abraldes se sitúa de tercera en Galicia a solo a dos centésimas de los alumnos que alcanzaron la nota más alta, el ferrolano Iván Lafuente Dapena, del IES Saturnino Montojo, y la compostelana Silvia Rodríguez Ardao, del IES Rosalía de Castro, que obtuvieron ambos un 9,92 sobre 10. En los tres casos, se trata de estudiantes de centros públicos.

Paula Piñeiro Lage, del IES Lucus Augusti, fue la número 2 con un 9,50 en la fase obligatoria y 9,80 en la CAU. Sabía que iba a sacar buena nota, pero no tan alta. "Aínda que esperaba boa nota porque saín contenta dos exames, sorprendeume ver o que acabei sacando", reconoce. Esta joven se inclina por hacer Filología Inglesa. Para este grado no le hacía falta una nota tan alta, un 13,55, pero sí la beneficiará para obtener plaza en una residencia de la Xunta.

Iván Pallarés Cuíña quedó de tercero en el ránking de los mejores expedientes. Del Colexio Fingoi, sacó un 9,45 en la fase general, un 9,78 en la CAU y accederá a la universidad con un 13,58. "O grao que quero facer é Medicina na Complutense de Madrid. Espero poder entrar no grao xa que o ano pasado a nota de corte foi un pouco máis baixa ca miña, cun pouco de sorte entrarei". A Iván le parecieron un poco complicadas las pruebas de Gallego y Biología para sacar buena nota. Sin embargo, está satisfecho con el resultado.

Antón Expósito Campo, del IES Perdouro, de Burela, sacó un 9,40 en la fase obligatoria, un 9,76 en la CAU y accederá a la universidad con un 13,66. "Quero facer o grao en Enxeñería Informática en Santiago. Replanteeime facer o dobre grao con Matemáticas, pero penso que non me vai gustar tanto", dice.

Coral Pico Rega, del IES de Foz, obtuvo un 9,45 en la fase general y un 9,74 en la CAU. La nota final será un 13,04. "Desde moi pequena, quixen estudar Medicina e conto poder entrar coa nota que saquei". Esta chica indica que "tiña o tempo repartido en función das asignaturas máis teóricas e as máis prácticas", afirma.

Marcos López Bellón, del IES Sanxillao, sacó un 9,30 en la fase obligatoria, un 9,72 en la CAU y accederá a la universidad con un 13,72. "Esperaba unha nota algo alta, si, pero evidentemente non tanto como a que saquei xa que na Abau, ao ser un único exame, xógase tamén con outros factores como bloquearse no exame ou como te atopes ese día", afirma. Este joven piensa hacer Matemáticas y confía en acceder.

Herbert Mango Trail Bates, del IES A Pinguela, de Monforte, se hizo con un 9,30 en la fase general y un 9,72 en la CAU. Para acceder a la universidad, tendrá finalmente un 13,32. "Gustaríame entrar en Enxeñería Biomédica e a nota é suficiente para acceder sen problema", dice. En cuanto a las pruebas, asegura que Lengua Castellana fue complicada.

Hugo Sanmartín Rodríguez sacó un 9,25 en la fase general, un 9,70 en la CAU y se quedará con un 13,25. "Sempre me gustou Medicina e este curso, grazas a materias como Bioloxía, deime conta de que era o que realmente quería facer", afirma.