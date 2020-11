Diecisiete municipios lucenses llevan al menos dos semanas sin casos de covid

La provincia de Lugo contabiliza este domingo diecisiete municipios en los que no se registró ningún caso de covid-19 en las últimas dos semanas. Concretamente, según se desprende del mapa que actualiza diariamente la Consellería de Sanidade, se trata de Alfoz, Cervantes, Folgoso do Courel, A Fonsagrada, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, As Nogais, Ourol, Pedrafita do Cebreiro, Ribas de Sil, Ribeira de Piquín, O Saviñao, Sober, Trabada, Triacastela, O Vicedo y O Valadouro.

Hace una semana la lista la engrosaban trece concellos, si bien en ella figuraban Baleira, Muras, O Páramo, Portomarín y Riotorto, que ya no están por haber registrado al menos un caso positivo en los últimos 14 días. La mayoría de los concellos libres del virus tienen poca población y, además, muy dispersa, lo que les ha valido para burlar el covid y evitar brotes.

Como novedad, bajan a dieciocho los municipios de la provincia con una incidencia acumulada de más de 250 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, uno menos que el sábado, al salir de la lista Rábade. Se trata de Abadín, Antas de Ulla, Baleira, Carballedo, Castro de Rei, Cervo, Foz, Guntín, O Incio, Láncara, Lourenzá, Lugo, Monterroso, Pol, A Pontenova, Vilalba, Baralla y Burela.

El mayor número de casos detectados se registra en la capital (281), seguida de Vilalba con 195; Guntín y Burela con 31; Foz con 27; Sarria con 24 y Monterroso con 23.

Un mes después del inicio de las restricciones en el ayuntamiento de Lugo, con el cierre perimetral y la limitación de reuniones a convivientes -el cerrojazo de la hostelería llegó una semana más tarde- la situación refleja una timidísima mejoría, insuficiente. El municipio empezó el mes con una incidencia acumulada de 396 casos por cada cien mil habitantes y lo acaba con una de alrededor de 320. En todo caso, supera los 300 y es la segunda más elevada de Galicia después de la de Vigo.