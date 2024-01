Unha devoción que perdura no tempo

Din que pedir é gratis e non hai aspecto da vida cotiá que escape á clemencia do ceo: pódese pedir por unha persoa ou a familia enteira, polos que veñen ou os que se foron, polas colleitas ou o gando, polos cartos ou a saúde… En calquera caso, os santuarios que se espallan pola provincia levan séculos sendo testemuñas dunha fervorosa devoción que perdura ata a actualidade. Unha conexión entre o mundo dos vivos e o alén, cuxos resultados escapan a calquera pensamento racional.

Esa fervorosidade é a pedra angular da obra ‘A devoción popular nos santuarios lucenses’, o último traballo do ensaísta José Manuel Blanco Prado. Sete anos de ardua investigación e a análise de case dous centenares de santuarios deron como froito esta obra na que o autor indaga nas lendas, historia e ritos que rodean os templos da provincia.

Lonxe quedan aqueles tempos nos que familias, veciños e ata toda unha parroquia se xuntaban para camiñar 15 ou 20 quilómetros ata unha romaría. Os devotos, movidos pola fe e xeralmente ofrecidos aos santos da freguesía polo favor que querían que as entidades celestiais lles resolvesen, asistían á misa solemne e quedaban a comer á sombra dun carballo nos arredores da igrexa.

Recordos doutro século, pero cunha fonda pegada que se estende ata o día de hoxe. Aínda que ás terras galegas xa chegou o progreso e ata o Ave, o certo é que o mundo máxico e a realidade moderna coexisten sen ningún tipo de contradición: algúns fieis levan anos encomendados ao santo patrón ou patroa de referencia pola doenza que padecen, pero non por iso deixan de seguir as prescricións do médico. Tampouco é raro que algún sacerdote lance unha mirada pouco amiga a aquel devoto que durante a eucaristía intenta apagar sen éxito o móbil que, antes de entrar no templo, esqueceu silenciar.

"A devoción segue sendo constante e nalgúns santuarios, aínda maior. A afluencia nos Milagres de Saavedra ou no Cebreiro é espectacular", apunta Blanco Prado.

Segundo explica no limiar da obra Emilio Valadé del Río, cada imaxe venerada conta coa súa propia historia máxica. A maioría delas están relacionadas cunha aparición fantástica, rodeada de luces, cánticos ou outros fenómenos similares, que sinalaban a localización onde estaba oculta a entidade que ía ser venerada no futuro. En case todos os casos, a auga tamén xoga un papel crucial, xa sexa en forma de ríos, fontes ou lagoas que serviron de fogar temporal para estas imaxes sagradas antes de ser reveladas ao mundo por persoas humildes dispostas a facer grandes sacrificios.

"Hoxe en día, son moitos os santuarios que contan cunha fonte preto deles con sona de botar augas milagreiras e, polo tanto, con rituais ao xeito" , destaca Valadé del Río. Un exemplo é o do Ermo, en Carlín, en Friol, ou o de San Bernabé, en Baleira, onde a xente humedece panos cos que lava as partes enfermas do corpo. "Despois entra a parte máxica: os tecidos pendúranse dunha silveira e segundo vaian podrecendo, crese que a doenza irá curando", explica Blanco Prado.

A cada cal o seu e a Deus o de todos. Se ben se mencionaba que non existe mal que os santos non curen, os fieis deben ser merecedores de tal protección.

Por iso, o día da festividade do patrón ou patroa non é estraño ver a avós e netos portando candeas que os superan en tamaño ou deixando xenerosas esmolas. Algúns, incluso fan a procesión axeonllados baixo chuvia, neve, saraiba... Non importa a inclemencia meteorolóxica que deban soportar, eles son agradecidos.

"Moito paganismo mesturado de forma sa coa relixiosiade cristiá que, ben mirado, tampouco lle fai mal a ninguén", remata Valadé del Río. O certo é que, superstición ou realidade, nestes santuarios e nos seus devotos perdura un lazo indisoluble entre o terreal e o divino que xa forma parte da historia.

En primeira persoa: unha vida adicada a indagar sobre a relixiosidade

José Manuel Blanco Prado. VICTORIA RODRÍGUEZ Na cidade da muralla, Blanco Prado é unha persoa moi recoñecida pola súa traxectoria profesional como profesor en varios institutos da capital, entre eles, impartindo a materia de Filosofía e Letras no IES Xoán Montes.



160 fotografías



José Manuel Blanco Prado leva décadas estudando distintos aspectos característicos da devoción popular na provincia. "Todo comezou nos anos 80, cando fixen a miña tese de doutoramento sobre a relixiosidade popular no municipio de Begonte", explica.

Repaso por algunhas das romarías máis coñecidas da provincia

O Incio: unha tradición única

Danza da Cervela en O Incio. AEP

As da Cervela, no Incio, non son unhas festas calquera. Celebradas o último domingo de agosto por Santa Lucía, a súa procesión conta cunha danza que se transmite de pais a fillos.

Sarria: non todo é rezar

Remedios en Sarria. AEP

Aínda que centos de fieis acoden cada ano á misa dos Remedios, en Sarria, moitos aproveitan para gozar da música e un apetitoso xantar ao aire libre en compañía de veciños e familia.

Viveiro: ¿Os máis fervorosos?

Romería de San Roque en Viveiro. AEP

O municipio de Viveiro alberga o maior número de santuarios da provincia, con doce. Ademais, conta cunha das romarías de maior sona: a tradicional subida ao monte de San Roque.