El despliegue de telefonía móvil de la Xunta beneficia a 27 concellos de Lugo

Contar con cobertura de teléfono móvil o de internet sin problemas es algo todavía impensable para habitantes de zonas rurales y aisladas de 27 ayuntamientos de la provincia de Lugo y de otros 38 del resto de Galicia. La Xunta subvencionará con 3,7 millones el despliegue de redes con el fin de paliar estas carencias. El contrato, adjudicado en régimen de concurrencia competitiva a la operadora Vodafone, contempla una inversión total de 4,3 millones para dotar de cobertura 4G a esas áreas.

El Gobierno gallego adoptó esta medida "paliativa" para mejorar la calidad de la cobertura y afrontar las carencias existentes, ya que los fondos para el despliegue de fibra y 5G los llevará a cabo el Gobierno central, que deberá priorizar el criterio de dispersión poblacional en su ejecución.

La medida es aguardada con interés, no exento de escepticismo, por la plataforma Galicia Baleira, colectivo que dirigió recientemente una reclamación a la Xunta para corregir la situación. "As deficiencias son moi graves, tanto en telefonía móbil como en internet. Parece impensable que aínda haxa familias que non poden recibir un whatsapp ou facer xestións ante as administracións desde a súa casa. Tampouco poden chamar ao médico ou a Garda Civil, salvo que o fagan desde o teléfono fixo", asegura su presidente, José Manuel Carballo.

Para sacar adelante esta iniciativa, la Xunta contó con la colaboración de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), con la que firmó un convenio de colaboración con este propósito en 2019, al que se adhirieron 94 entidades locales y la Asociación de Enxeñeiros de Telecomunicación de Galicia (AETG), que efectuó comprobaciones, ya que el Estado no disponía de un mapa detallado de cobertura. De los municipios adscritos se seleccionaron 65 en los que se detectaron deficiencias y los 290 núcleos en los que no existe cobertura de móvil.

Cervantes es uno de los municipios que se sumó a este convenio. Su alcalde, Benigno Gómez Tadín, señala que, además del plan del Gobierno gallego, el Estado también se interesó "por incluírnos en futuras actuacións para eliminar zonas escuras na zona norte e sur do concello". Hay una docena de núcleos cervantegos sin cobertura, entre los que están Vilasante, Vilaquinte o Molmeán.

Tras dos años de tramitación ante la Comisión Europea, el plan de la Xunta fue validado el 15 de diciembre y se convirtió "nun proxecto de axudas pioneiro en España, ao ser o primeiro para a extensión da telefonía móbil aprobado pola CE", precisan desde la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega).

TORRES. Este proyecto se completará con la instalación de un centenar de torres por parte de Retegal en Galicia, Los ayuntamientos adscritos al convenio se comprometieron a aportar terrenos y la acometida eléctrica. La Xunta le aportará a los concellos hasta 30.000 euros por acometida. La construcción de torres, que quedarán a disposición de todos los operadores para mejorar la cobertura móvil y la digitalización, costará seis millones.

Pese a los grandes esfuerzos para dar cobertura al 98% de la población, aún existen territorios donde las empresas de telecomunicación mostraron una clara falta de interés en suplir deficiencias, ya que los costes asociados a la inversión y el mantenimiento se contraponen a una baja rentabilidad.

De cara al próximo periodo, el Gobierno central cuenta con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia en el campo de la banda ancha, por valor de 4.000 millones, de los que solo un 9% se transferirá a las comunidades autónomas. Galicia recibirá 9,1 millones para emplearlos en medidas ya predefinidas por el Estado.

Galicia Baleira. "É unha broma falar de 5G cando tes que saír da casa para falar"

El portavoz de Galicia Baleira considera "unha broma falar da implantación da 4G ou da 5G cando tes que saír da casa para falar polo mobil". José Manuel Carballo recuerda que el problema es general, "pois hai zonas que non están cubertas polas antenas incluso no concello de Lugo, con moitas parroquias sen servizos axeitados, o cal afecta tanto a primeiras como a segundas residencias", indica.

Esta circunstancia no solo constituye un hándicap para la actividad laboral en las zonas que se ven afectadas, sino que dificulta la vida "de xente maior, de 80 e 90 anos", agrega Carballo. Galicia Baleira, que presentó en noviembre un estudio propio a la Xunta sobre deficiencias en la telefonía móvil de la provincia, considera que las compañías deberían "facer un esforzo especial para atender zonas rurais. Se reciben fondos públicos, o lóxico é que unha parte deles se destinen a atender os clientes desas áreas, por riba dos criterios da conta de beneficios. Tampouco pode ser que incluso se neguen a instalar teléfonos fixos, como pasa no Courel".

Manuel González. Monleán (Cervantes)

"O teletraballo é imposible. Teño que saír e conectarme desde o coche"

Manuel González Cerezales es empresario en Cataluña, pero se desplaza con frecuencia a Molmeán, en Cervantes, su aldea natal. Allí se tropieza con "a imposibilidade de teletraballar, pois dese xeito podería estar máis tempo", indica. La cobertura de telefonía móvil es prácticamente nula. "Só recibimos un pequeno sinal de Movistar en días moi claros. Moitas veces teño que saír da casa e ir ata a zona de Pedrafita para conectarme desde o coche. Cun servizo tan malo non se pode atraer xente nova ao concello", afirma.

La madre de González vive en Molmeán de junio a octubre "e sería máis fácil comunicarme con ela por móbil se tivese boa cobertura", dice.

Marta Cabarcos. Pino (Cospeito)

"Nalgún sitio da casa tes sinal e noutros non, pero só cunha operadora"

Marta Cabarcos reside en el barrio de Mato, en la parroquia de Pino (Cospeito), donde "nalgúns puntos da casa recibimos o sinal de telefonía móbil e noutros non. É algo paradoxal. Iso si utilizas Movistar, pois con outras operadoras xa é totalmente imposible e hai que desprazarse a outro lugar", comenta.

La situación es similar a la hora de conectarse por internet, un servicio que reciben a través de la línea telefónica fija. "Temos unha cobertura moi débil e as desconexións son continuas. Hai que ter moita paciencia", recalca.