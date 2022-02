El despido de un operario en Monterroso vulnera la libertad política y sindical

La titular del juzgado de lo Social número cuatro de Lugo condenó a Limpergal, concesionaria del servicio de basuras del Concello de Monterroso, a readmitir a un operario y abonarle los salarios sin percibir desde su despido, el 17 de junio, por un importe superior a los 7.000 euros. La firma pagará otros 6.251 euros por daños y perjuicios porque la rescisión del contrato "vulnera los derechos sindicales y políticos" del denunciante al estar relacionado con un conflicto de familiares suyos con el gobierno local.

El demandante, Omar Gómez López, era peón desde agosto de 2019. La empresa le notificó el despido por "incumplimiento muy grave de sus deberes laborales" ante las quejas del Concello.

El informe municipal, firmado por la alcaldesa, Rocío Seijas, alude a las "continuas queixas dos veciños" por la recogida y, en concreto, del encargado de manipular los contenedores. "Manifesta un comportamento nada profesional. En ocasións quedan contedores sen baleirar ou fóra do lugar que lles corresponde".

TRASFONDO POLÍTICO. Omar Gómez alegó que el despido vulneraba sus derechos fundamentales por las discrepancias entre su abuela y la alcaldesa. El despedido es nieto de Victoria Antas Pérez, que en 2019 formó parte de la lista de Independientes por Monterroso encabezada por Antonio Gato y, tras la escisión del grupo, lo apoyó frente a Seijas, elegida alcaldesa al dimitir Gato. Antas participó en protestas contra la privatización del servicio de ayuda a domicilio. José Manuel López Antas, tío del despedido, es representante de los trabajadores municipales.

La empresa no acreditó que el despedido "no haya efectuado correctamente su trabajo», según el fallo. Su superior jerárquico aseguró que recibió quejas del teniente de alcalde, Eloy Pérez Sindín (PP), pero el vaciado de contenedores «lo realizan al menos dos personas". La magistrada recalca que no testificaron otros operarios, ni autores de las quejas ante el Concello, ni este aportó las remitidas por correo electrónico, a las que aludió la alcaldesa. Gómez no fue amonestado antes del despido.

La alcaldesa declaró "que desconoce exactamente cuáles son las funciones de Omar Gómez", a pesar de que en su informe del 4 de mayo le atribuye "toda la responsabilidad de la defectuosa prestación del servicio". La jueza ve "sorprendente" que la regidora "desconozca" estas funciones en contradicción con el informe.